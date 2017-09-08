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Портовая отрасль является наиболее перспективной с точки зрения концессионных договоров - ЕБРР
14:40 08.09.2017 |
Портовая отрасль Украины сейчас наиболее перспективная с точки зрения приложения концессионных договоров, она динамично развивается, существует значительный интерес со стороны частного сектора.
Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом сообщил старший банкир Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марк Магалецкий в ходе презентации нового законопроекта о концессии в Киеве в пятницу.
"Параллельно с работой над правовой базой ЕБРР совместно с Министерством инфраструктуры начал работу над подготовкой пилотных проектов, которые предполагается реализовать уже на новой законодательной основе. Таким образом, было выбрано три пилотных проекта - порты "Ольвия", Херсонский морской торговый порт, паромная переправа в порту "Черноморск", - сказал он.
М.Магалецкий отметил, что небольшой региональный порт "Ольвия" расположен к югу от Николаева. Имеет всю необходимую инфраструктурную базу. Специализируется на перевалке навалочных и генеральных грузов, в то же время имеет достаточно большую территорию для развития.
"Мы подготовили предварительное ТЭО проекта, Проанализированы девять возможных сценариев развития порта, проведены консультации с ведущими компаниями - как украинскими, так и международными, которые заинтересованы в участи в таких проектах. Предложено три конкретных проекта, два из которых представляют собой новое строительство специализированных зерновых комплексов, один фактически является концессией существующих стивидорных мощностей", - сообщил старший банкир ЕБРР.
Кроме этого, по его словам, работа над предТЭО показала наличие существенных вопросов, связанных с инфраструктурой в Николаевском регионе, поскольку на одной линии расположены и порт "Николаев", и "Ольвия", и ряд частных терминалов.
"Соответственно, дальнейшее развитие порта и в целом портовой инфраструктуры в регионе требует комплексного подхода со стороны государства по развитию как ж/д, так и автомобильных подходов", - констатировал М.Магалецкий.
Представляя проект по концессии Херсонского морского торгового порта, представитель проектного офиса SPILNO Тарас Бойчук сообщил, что это небольшой порт, в то же время он удачно расположен для центров производства продукции в Украине. "Недостатком является то, что фактически порт расположен в городе, у него не так много территории, поэтому ее нужно использовать очень эффективно. В то же время, как показал анализ, этой территории достаточно для обработки грузов, которые потенциально будут в порту в течение следующих 20 лет", - заявил он.
Т.Бойчук также сообщил, что устаревшее оборудование в Херсонском порту имеет высокий процент износа.
"Инвестиции в порт необходимы уже сегодня, поскольку его мощности используются неэффективно. В процессе исследования определены сценарии его развития: это может быть или специализированный зерновой порт, или другой, в зависимости от того, какие активы там будут построены. Капитальные инвестиции составят от $25 млн до $44 млн - в зависимости от проекта", - сказал Т.Бойчук.
Третий проект - концессия Черноморской паромной переправы, являющейся частью (обособленным структурным подразделением) порта "Черноморск" (Одесская обл.).
"Оно не является госпредприятием, поэтому были сложности, поскольку нужно было выделить показатели переправы. Мощность ее высокая, загрузка недостаточна - около 40%, но это ключевой актив, который может способствовать развитию паромных перевозок в Черноморском бассейне, развитию Нового Шелкового пути, поскольку основные направления - Грузия и Турция", - отметил Т.Бойчук.
Он уточнил, что по итогам анализа переправы были выделены несколько небольших проектов, которые могут быть реализованы.
"Они все сконцентрированы на выручке за счет дополнительных услуг, поскольку актив не имеет инфраструктуры ни для пассажиров, ни для водителей грузовиков, требует усовершенствования. Необходимые капитальные инвестиции составляют около $5 млн, но высокая маржинальность позволяет инвестировать в несколько раз больше", - резюмировал он.
Государственное предприятие "Стивидорная компания "Ольвия" (ранее - специализированный морпорт "Октябрьск", Николаев) расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана, откуда осуществляется подход судов. Мощность порта позволяет переваливать до 3,5 млн тонн генеральных грузов в год. Основная специализация - перевалка генеральных тарно-штучных грузов.
Херсонский МТП расположен у правого берега Днепра в 15 милях от его устья. Подход к нему осуществляется по фарватеру, который проходит по р. Рвач, рукаву Ольховый Днепр и р. Днепр. К настоящему времени проектная глубина акватории порта составляет 8,25 м, объявленная осадка - 7,6 м.
В соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины, ГП "Морской торговый порт "Черноморск" (Одесская обл.) в начале 2017 года решил начать подготовку по передаче в концессию целостного имущественного комплекса терминала №5 (железнодорожно-паромного комплекса).
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