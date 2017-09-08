Профильный комитет Рады внес в проект пенсионной реформы порядок зачисления стажа предпринимателей и аудит ПФ - Рева

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения внес в проект пенсионной реформы порядок зачисления страхового пенсионного стажа предпринимателям и проведение аудита Пенсионного фонда Украины, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Поддержана инициатива, поправка главы комитета Людмилы Денисовой, чтобы с 1 января 2028 года независимо от наличия у человека 40 лет страхового стажа он выходит на пенсию независимо от возраста", - сказал он в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

По словам министра, комитет также одобрил зачисление в страховой пенсионный стаж период регистрации субъектом предпринимательской деятельности с 1998-го по 2000 гг., с 1 января 2000 года до 31 декабря 2017 года стаж будет учитываться по факту оплаты взносов в Пенсионный фонд независимо от их размера, с 1 января 2018 года - при условии оплаты минимального взноса или пропорционально оплаченной сумме, если она меньше минимального взноса.

Кроме того, в проект закона внесена норма, что артисты могут выходить на пенсию по выслуге лет при 20 годах стажа, независимо от возраста.

В проект закона также внесена норма о введении с 1 января 2019 года накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования и проведении в 2018 году аудита Пенсионного фонда.

"Законопроект существенно доработан, он в значительной мере отличается от того варианта, который правительство подавало в Верховную Раду", - отметил министр.

Как сообщалось, 6 сентября профильный комитет Рады рекомендовал принять в целом законопроект о пенсионной реформе с введением накопительной системы с 2019 года.

