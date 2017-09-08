Украина намерена разместить еврооблигации сроком от 10 до 15 лет - замминистра финансов

Украина намерена разместить еврооблигации сроком от 10 до 15 лет, сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

Соответствующее сообщение одного из менеджеров выпуска - BNP Paribas - в системе Bloomberg он обнародовал на своей странице в соцсети "Фейсбук" в ночь на пятницу.

Ранее Украина не размещала 15-летние еврооблигации.

Как сообщалось, Украина с 11 сентября проведет ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций. В частности, 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября - в Нью-Йорке, 14 сентября - в Бостоне.

После встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустит облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S (для американских и неамериканских инвесторов - ИФ).

Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

Предполагаемый объем выпуска новых еврооблигаций и условия их обращения пока не уточняются.

Помимо этого, Министерство финансов на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в четверг вечером объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты министерство готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным Минфина, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 - $1 млрд 779,837 млн.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году - 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Срок предложения истекает 15 сентября 2017 года в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут быть изменены.

Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.

Как отмечает Минфин, указанная оферта является частью его политики по управлению госдолгом, она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.

В последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. Затем в 2015 г. была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%. Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, не принявшая участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд, выкупленных РФ в декабре 2013 года.

Киев в 2014-2016 гг. ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд.