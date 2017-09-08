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Госказначейство возместило 77,9 млрд гривен НДС за январь-август
09:49 08.09.2017 |
Государственная фискальная служба заявляет, что Государственная казначейская служба возместила 77,9 млрд гривен НДС за январь-август 2017 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.
В течение января-августа 2017 плательщикам возмещено 77,9 млрд гривен НДС при заявленных 75,3 млрд гривен, что на 43,1%, или на 23,5 млрд гривен превышает соответствующий период прошлого года.
Сообщается, что из общей суммы нынешнего возмещения более 65% возвращено плательщикам в течение апреля-августа 2017 года.
Так, из заявленных в этот период 47,7 млрд гривен возмещено 51,0 млрд гривен НДС.
По словам директора департамента налогов и сборов с юридических лиц ГФС Елены Антиповой, с начала внедрения электронного реестра автоматического возмещения НДС, с 1 апреля 2017 года, задолженность по возмещению этого налога сокращена на 93,6%, или почти на 14,3 млрд гривен.
"Если на начало апреля - на момент запуска системы автоматического возмещения НДС - общая задолженность составила 15,3 млрд гривен, то в первый месяц работы электронного режима долг сократился на 11,5 млрд гривен - до 3,8 млрд гривен. Отмечается, что по состоянию на 1 сентября этот показатель уже составил 971 млн гривен. Только за первые дни сентября сумма задолженности уменьшилась еще более чем на 67 млн гривен. Надеемся, что в ближайшие месяцы вопрос долгов по возмещению НДС будет полностью закрыт. Это один из приоритетов для ГФС", - отметила Елена Антипова.
Она также добавила, что из оставшейся суммы задолженности по НДС почти 50% находится на обжаловании в судах, и суммы заблокированы в связи с предостережениями правоохранительных органов.
По результатам обжалования в судах и ответов правоохранительных органов ожидается положительная динамика уменьшения остатка.
Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
В начале сентября Министерство финансов сообщило, что Государственная казначейская служба за время работы реестра автоматического возмещения НДС возместила 50,636453 млрд гривен налога.
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