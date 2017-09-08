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Производство легковых авто в Украине в августе возросло в 2,1 раза
08:56 08.09.2017 |
Производство легковых автомобилей в Украине в августе 2017 года, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", возросло в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 652 ед., что также на 58% превысило показатель июля текущего года.
Такой прирост выпуска легковых авто к августу прошлого года обусловлен тем, что за этот месяц текущего года 76 автомобилей выпустил Запорожский автозавод (тогда как в августе прошлого года ни одного), а ЧАО "Еврокар" нарастило производство Skoda на 83,2% - до 586 ед.
В то же время по сравнению с июлем-2017 ЗАЗ сократил выпуск легковушек на 28,3%, но "Еврокар" нарастил на 89%.
По данным ассоциации, ЗАЗ в августе, помимо легковых авто, выпустил 32 коммерческих автомобиля и два автобуса (в августе прошлого года не выпускались), а в целом за восемь месяцев - 475 легковых, 285 коммерческих авто и 16 автобусов (за тот же период 2016 года - только четыре легковых авто).
С учетом указанных августовских показателей производство легковых автомобилей в Украине в январе-августе выросло на 86% к аналогичному периоду 2016 года - до 4125 ед., в том числе "Еврокар" нарастил производство на 65,3% - до 3650 ед.
Как информирует ассоциация, наивысшую динамику роста по итогам восьми месяцев продолжает демонстрировать производство автобусов: их выпущено 463 ед. против 107 ед. за тот же период 2016 года.
В том числе 220 ед. произведены заводом "Черкасский автобус" (прирост в 2,4 раза), 59 ед. - Часовоярским автобусным заводом (за тот же период 2016 года - 4 ед.), 96 ед. - Черниговским автозаводом корпорации "Эталон" (против одного), 16 ед. - ЗАЗом (ни одного), 72 ед. - корпорацией "Богдан" (11 ед.)
Коммерческих авто за этот период текущего года выпущено 286 ед., в том числе 285 ед. выпущены ЗАЗом, один - "Черкасским автобусом".
Как сообщалось, ПАО "АвтоКрАЗ" с августа прошлого года не предоставляет информацию об объемах производства автомобилей.
Производство легковых автомобилей в Украине в 2016 году сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов снизился на 64,2% - до 321 ед.
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