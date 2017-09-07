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Минфин рассматривает создание компании по управлению проблемными активами госбанков
16:00 07.09.2017 |
Министерство финансов рассматривает создание компании по управлению проблемными активами государственных банков.
Об этом в четверг в ходе публичной дискуссии сообщила первый замминистра финансов Оксана Маркарова, передают Українські Новини.
Она сообщила, что госбанки нуждаются в решении ситуации с проблемными активами.
В настоящее время доля проблемных активов составляет 58-60% по системе, при этой из общей доли таких активов 70% приходится на госбанки.
"У нас стоит вопрос, либо мы создаем компанию по управлению активами госбанков, либо создаем при каждом банке подразделение по работе с плохими активами", - отметила она.
По словам Маркаровой, в случае создания КУА, государство будет осуществлять исключительно административные расходы на ее функционирование.
"Это не будет аналог Фонда гарантирования либо аналог банка. Это будет компания, которая сможет дать реальную оценку, что делать с проблемным активом: дофинансировать его либо продать", - добавила чиновник.
По ее словам, у компании должно быть независимое правление и набсовет куда должны входить представители международных финансовых организаций - Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорация, Всемирного банка.
Маркарова считает, что на 1-м этапе это учреждение будет работать только с госбанками, тогда как по истечении нескольких лет может начать взаимодействие со всем рынком.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что доля банков с государственным капиталом по объему активов в 1-м полугодии увеличилась с 52% (на 1 января) до 55,6% (на 1 июля).
Депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко, председатель парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка в июле сообщил, что Министерство финансов не начинало пока подготовку стратегии развития госбанков.
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