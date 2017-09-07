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Первичные регистрации б/у легковых авто в Украине в августе выросли в 19 раз
15:42 07.09.2017 |
По данным ассоциации «Укравтопром», в августе на первичном рынке было зарегистрировано 11 тыс. 783 легковых автомобилей, из которых 5 тыс. 185 шт. - импортированные авто, бывшие в эксплуатации.
Таким образом, импортный секонд-хенд охватил 44% первичного рынка легковых автомобилей.
Автомобили с иностранной регистрацией в этой статистике не учитываются.
Относительно августовского показателя прошлого года произошел 19-кратный рост количества первичных регистраций легковушек с пробегом. И в то же время, впервые с начала года, отмечено снижение активности в этой части автомобильного рынка относительно предыдущего месяца, которое составило 0,6 процента.
Наиболее популярным брендом в б/у сегменте августа стал Volkswagen, автомобили которого выбрали 934 автомобилиста. Renault сместился на второе место - 922 первичные регистрации, третью и четвертую позицию уверенно заняли Skoda (611 шт.) и Opel (381 шт.). На пятом месте Nissan (246 шт.), с отставанием в один автомобиль шестое место у BMW.
Также в топ-10 вошли: Ford (235 шт.), Mercedes-Benz (213 шт.), Toyota (171 шт.), Audi (169 шт.).
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