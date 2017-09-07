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Dragon Capital допускает сокращение госдолга до 75% ВВП в 2018
14:03 07.09.2017 |
Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан прогнозирует сокращение госдолга до 75% ВВП в 2018 году.
Об этом говорится в комментарии Dragon Capital, передают Українські Новини.
Отмечается, что номинальная сумма госдолга продолжит увеличиваться до конца этого года и в 2018 году преимущественно за счет заимствований правительства у международных кредиторов и на внешних рынках.
В то же время, учитывая вероятную задержку с получением кредитов от некоторых международных организаций включая МВФ, темпы роста госдолга могут быть ниже текущих ожиданий.
В результате в компании не исключают вероятность того, что соотношение госдолга к ВВП начнет снижаться уже в этом году и достигнет 75% в 2018 году.
Как сообщали Українські Новини, Dragon Capital прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит очередной транш Украине в конце текущего или начале следующего года.
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