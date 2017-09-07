Dragon Capital допускает сокращение госдолга до 75% ВВП в 2018

Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан прогнозирует сокращение госдолга до 75% ВВП в 2018 году.

Об этом говорится в комментарии Dragon Capital, передают Українські Новини.

Отмечается, что номинальная сумма госдолга продолжит увеличиваться до конца этого года и в 2018 году преимущественно за счет заимствований правительства у международных кредиторов и на внешних рынках.

В то же время, учитывая вероятную задержку с получением кредитов от некоторых международных организаций включая МВФ, темпы роста госдолга могут быть ниже текущих ожиданий.

В результате в компании не исключают вероятность того, что соотношение госдолга к ВВП начнет снижаться уже в этом году и достигнет 75% в 2018 году.

Как сообщали Українські Новини, Dragon Capital прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит очередной транш Украине в конце текущего или начале следующего года.