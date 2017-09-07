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Порошенко призывает дать Службе финрасследований все полномочия для борьбы с экономпрестуностью
11:48 07.09.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко поддерживает создание Службы финансовых расследований (СФР) и призывает предоставить ей весь спектр полномочий для противодействия экономической преступности.
"Как правоохранительный орган демократического общества, СФР будет полностью независимым в своей деятельности, но находиться под полным парламентским контролем", - заявил глава государства, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде в четверг.
Он подчеркнул, что этот принципиально новый орган не должен иметь права преследовать отдельных предпринимателей, представителей малого, среднего или даже крупного бизнеса, если только они не являются организаторами или участниками схемы системного хищение бюджетных средств или недоплаты налогов.
"Главной в деятельности Службы должна стать системная аналитическая работа, направленная на выявление преступных схем, их экспертное изучение", - сказал П.Порошенко.
Утром в четверг министр финансов Александр Данилюк сообщил, что правительство Украины одобрило разработанный Минфином законопроект о создании СФР, однако не уточнил других подробностей.
Ранее сообщалось лишь о том, что Кабинет министров Украины одобрил законопроект о СФР лишь предварительно. Заявлялось, что Службу финрасследований планируется создать взамен налоговой милиции и занимающихся экономическими вопросами подразделений Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.
Однако вопрос подведомственности СФР был не решен. Рассматривалось три варианта, кому будет подконтрольна СФР. По предложению Министерства финансов, служба должна быть подведомственна Минфину. В МВД настаивают на подконтрольности МВД. Третий вариант - отдать СФР под контроль Кабмина.
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