Финансовые новости
- |
- 07.09.17
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин одобрил законопроект о создании Службы финрасследований
11:43 07.09.2017 |
Кабинет Министров одобрил законопроект о создании Службы финансовых расследований.
Об этом в соцсети Facebook написал министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
"Карфаген должен быть разрушен! Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований! Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен правительством", - написал он.
В конце 2016 года по причине технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.
В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании Финансовой полиции.
Законопроект предусматривает смену силового подхода работы данного органа на аналитический, а также сокращение его штата с 15 000 до 2 500 человек.
Также будут прописаны принципы невмешательства в работу честного бизнеса, обновления персонала в ходе проведения прозрачного конкурса и создания независимой отборочной комиссии, при этом представители силового блока будут составлять не более 25% от общего штата, а размер заработной платы работников уменьшит риск коррупции и даст возможность привлечь лучшие кадры.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко полагает, что планируемая Служба финансовых расследований (СФР) не должна иметь права преследовать бизнес.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко за скорейшее проведение земельной реформы и возможность продажи сельхозземель
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос создания специального антикоррупционного судебного органа является неотложным, настаивает Порошенко
|Порошенко предлагает Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 2020
|Зачем Сыроїд повторила старый "темник Кремля" о ВСУ и АТО
|Ситуация в зоне проведения АТО постепенно нагнетается и содержит все признаки начала чего-то большого и громкого
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко призывает дать Службе финрасследований все полномочия для борьбы с экономпрестуностью
|Кабмин одобрил законопроект о создании Службы финрасследований
|Порошенко за скорейшее проведение земельной реформы и возможность продажи сельхозземель
|GT Group начинает импорт СУГ через Одессу
|Прокуратура в суде добилась ареста счетов 3 предприятий агрохолдинга "Астарта"
|Нефть дешевеет 7 сентября в рамках коррекции после удорожания на ожиданиях растущего спроса
Это интересно
|«Фольксвагены» подключат к «умному дому»
|Украинский умный держатель для смартфона собрал $125 000 на Kickstarter
|Умная акустическая система Samsung разрабатывается совместно с Harman
|Поляки сделали внедорожный Wirus для военных
|Разработчики летающего электротакси привлекли $90 миллионов инвестиций
|Самой быстрой машиной в мире станет гиперкар из Японии, о котором никто не слышал
|Профессионалам трудно стать хорошими руководителями