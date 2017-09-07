Кабмин одобрил законопроект о создании Службы финрасследований

Кабинет Министров одобрил законопроект о создании Службы финансовых расследований.

Об этом в соцсети Facebook написал министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"Карфаген должен быть разрушен! Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований! Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен правительством", - написал он.

В конце 2016 года по причине технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.

В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании Финансовой полиции.

Законопроект предусматривает смену силового подхода работы данного органа на аналитический, а также сокращение его штата с 15 000 до 2 500 человек.

Также будут прописаны принципы невмешательства в работу честного бизнеса, обновления персонала в ходе проведения прозрачного конкурса и создания независимой отборочной комиссии, при этом представители силового блока будут составлять не более 25% от общего штата, а размер заработной платы работников уменьшит риск коррупции и даст возможность привлечь лучшие кадры.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко полагает, что планируемая Служба финансовых расследований (СФР) не должна иметь права преследовать бизнес.



