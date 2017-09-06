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Cпрос на офисы в Киеве постепенно восстановился
В первом полугодии 2017 бизнес активность продолжала укрепляться в ответ на улучшение экономической ситуации. На фоне заметного роста занятости населения, спрос на офисные помещения в Киеве постепенно восстановился. Об этом сообщили аналитики компании CBRE Ukraine.
Спрос со стороны арендаторов сферы информационных технологий и телекоммуникаций составил более 50% валового поглощения. Тенденция к увеличению потребностей в офисном пространстве со стороны сектора бизнес-услуг (в частности, сервисных офисов и коворкинг-операторов) продолжилась в первом полугодии 2017 года, при этом доля арендованного пространства среди компаний данного сектора достигла 18%
Объем валового поглощения составил около 60 тыс. кв. м в течение первой половины 2017 года.
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