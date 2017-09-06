СЕТАМ внедрила в свою работу технологию Blockchain

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) внедрило в свою работу технологию Blockchain.

Об этом в ходе презентации системы аукционов с использованием технологии Blockchain сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передают Українські Новини.

"Мы подписали меморандум с компанией BitFury еще в апреле и определили для себя, что мы хотели бы перевести на технологию Blockchain СЕТАМ и реестр недвижимого имущества. Сегодня относительно СЕТАМ это уже сделано. Мы имеем амбиции до конца года перевести на технологию (Blockchain) и реестр недвижимого имущества", - сказал он.

По словам Петухова, внедрение технологии Blockchain позволит сделать информацию более защищенной и при этом публичной.

Новая платформа для торгов будет носить название "OpenMarket", при этом само государственное предприятие СЕТАМ название менять не будет.

Также в ходе презентации были проведены первые торги с использованием новой системы, которая фиксирует и защищает информацию о сделанных ставках, их размере, последовательности.

Как сообщали Українські Новини, государственное предприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) прогнозирует внедрение в работу государственных реестров системы хранения и защиты данных Blockchain не ранее 2018 года.

Blockchain - это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов.

При его использовании цифровые записи объединяются в "блоки", которые потом связываются криптографически и хронологически в "цепочку" с помощью сложных математических алгоритмов.

Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим количеством разных компьютеров работающих в одной сети.

Как только реестр будет обновлен и образован новый блок, он уже больше не может быть изменен.

Таким образом, подделать его невозможно.