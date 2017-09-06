Финансовые новости
- |
- 06.09.17
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
СЕТАМ внедрила в свою работу технологию Blockchain
19:18 06.09.2017 |
Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) внедрило в свою работу технологию Blockchain.
Об этом в ходе презентации системы аукционов с использованием технологии Blockchain сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передают Українські Новини.
"Мы подписали меморандум с компанией BitFury еще в апреле и определили для себя, что мы хотели бы перевести на технологию Blockchain СЕТАМ и реестр недвижимого имущества. Сегодня относительно СЕТАМ это уже сделано. Мы имеем амбиции до конца года перевести на технологию (Blockchain) и реестр недвижимого имущества", - сказал он.
По словам Петухова, внедрение технологии Blockchain позволит сделать информацию более защищенной и при этом публичной.
Новая платформа для торгов будет носить название "OpenMarket", при этом само государственное предприятие СЕТАМ название менять не будет.
Также в ходе презентации были проведены первые торги с использованием новой системы, которая фиксирует и защищает информацию о сделанных ставках, их размере, последовательности.
Как сообщали Українські Новини, государственное предприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) прогнозирует внедрение в работу государственных реестров системы хранения и защиты данных Blockchain не ранее 2018 года.
Blockchain - это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов.
При его использовании цифровые записи объединяются в "блоки", которые потом связываются криптографически и хронологически в "цепочку" с помощью сложных математических алгоритмов.
Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим количеством разных компьютеров работающих в одной сети.
Как только реестр будет обновлен и образован новый блок, он уже больше не может быть изменен.
Таким образом, подделать его невозможно.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин сменил и. о. главы Фонда госимущества Украины
|Почему банкиры, страховщики и автосалоны ополчились против "евробляхеров"
|Правительство Молдавии проигнорировало запрет Додона на участие в учениях НАТО
|Cапоги всмятку. Сергей Алексашенко о ситуации с российским банком "Открытие"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA
В РУБРИКЕ
|СЕТАМ внедрила в свою работу технологию Blockchain
|Цены на нефть растут 6 сентября, Brent держится у $54 за баррель
|Кабмин сменил и. о. главы Фонда госимущества Украины
|Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект госбюжета-2018
|Оптовые цены на дизтопливо 6 сентября вернулись к росту
|Dragon Capital прогнозирует выделение Украине очередного транша МВФ в конце 2017 или начале 2018
|Кабмин решил снизить на 75% ставки сборов в порту "Южный" для танкеров с транзитной нефтью
Это интересно
|Украинский умный держатель для смартфона собрал $125 000 на Kickstarter
|Умная акустическая система Samsung разрабатывается совместно с Harman
|Поляки сделали внедорожный Wirus для военных
|Разработчики летающего электротакси привлекли $90 миллионов инвестиций
|Самой быстрой машиной в мире станет гиперкар из Японии, о котором никто не слышал
|Профессионалам трудно стать хорошими руководителями
|В Китае спецслужбы получат доступ к исходному коду любой программы