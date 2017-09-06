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Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект госбюжета-2018
16:38 06.09.2017 |
Министерство финансов внесло на рассмотрение Кабинета Министров проект государственного бюджета на 2018 год.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Сегодня внес бюджет-2018 на рассмотрение Кабмина - своевременно, как и предусмотрено законодательством. До 15 сентября проект госбюджета-2018 будет представлен на рассмотрение парламента. Бюджет "под елочку" - это уже прошлое. Но здесь дело не только в соблюдении сроков, но и в качестве самого документа", - написал министр.
Данилюк уточнил, что основными приоритетами госбюджета-2018 являются: образование, медицина, оборона и безопасность, социальная сфера, децентрализация, поддержка фермеров, ремонт и строительство дорог и т. п.
Впервые бюджет построен на основе 3-летней резолюции.
Как и предполагалось резолюцией, дефицит бюджета сократился до 2,4%, а доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн гривен и достигли 1,03 трлн гривен.
Как сообщали Українські Новини, согласно законодательству Кабмин обязан внести проект госбюджета в парламент до 15 сентября.
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