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Dragon Capital прогнозирует выделение Украине очередного транша МВФ в конце 2017 или начале 2018
15:37 06.09.2017 |
Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан прогнозирует, что Международный валютный фонд выделит очередной транш Украине в конце текущего или начале следующего года.
Об этом говорится в комментарии Dragon Capital, передают Українські Новини.
"Динамика резервов в ближайшие месяцы будет зависеть от объемов финансирования МВФ и других международных организаций, а также валютных заимствований правительства на внутреннем и внешнем рынках. Учитывая медленное выполнение Украиной обязательств, необходимых для получения пятого транша МВФ, предоставление средств ($1,9 млрд) вероятно задержится до конца 2017 или начала 2018 года", - сообщила экономист.
По ее словам, это повлечет за собой задержку бюджетного финансирования от других международных организаций, которая по оценкам компании может составить около 1 млрд долларов.
"Мы полагаем, что это не помешает Министерству финансов выйти на рынок еврооблигаций с дебютным выпуском суверенных бондов с момента реструктуризации в 2015 году, а также предложить инвесторам обмен коротких суверенных еврооблигаций на более длинные. Однако сумма наличных средств, которые будут перечислены в золотовалютные резервы вследствие этой операции, может оказаться меньше, чем предполагаемые нами 1,5 млрд долларов", - подчеркнула Белан.
При этом она добавила, что roll-over по валютным ОВГЗ остается ниже ожиданий компании.
С учетом этих факторов резервы НБУ на конец текущего года скорее всего окажутся ниже прогноза на уровне 22 млрд долларов, но продолжат расти в 2018 году.
Как сообщали Українські Новини, Dragon Capital прогнозирует снижение курса гривны до 27,5 UAH/USD до конца 2017 года.
11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Первый транш в размере 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй (1,7 млрд долларов) - в августе 2015 года, третий (1 млрд долларов) - в сентябре 2016 года, четвертый (1 млрд долларов) - в апреле 2017 года.
Украина рассчитывает получить в текущем году еще 2 транша от МВФ.
Как стало известно, заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон посетит Украину 12 сентября.
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