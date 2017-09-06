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Кабмин снизил портовый сбор до 20% с января 2018
13:44 06.09.2017 |
Кабинет Министров решил снизить портовый, санитарный, причальный, канальный, административный сборы с 1 января 2018 года.
Соответствующие решение было принято на заседании правительства, передают Українські Новини.
Кроме того, отдельно было принято, что доля прибыли предприятий Администрации морских портов, которая отчисляется в госбюджет, определяется в размере 50% от общей прибыли с 1 января 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, Администрация морских портов отмечала возможность снижения портовых сборов на 15% при согласовании Министерством финансов снижения обязательных отчислений от прибыли АМПУ в бюджет в виде дивидендов с 75% до 50%.
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