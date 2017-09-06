В торговых центрах Украины растут арендные ставки, что связано с тем, что большие продовольственные ритейлеры продолжают развитие в регионах, а сети техники и электроники открывают магазины и меняют формат. Все эти факторы повлияли на увеличение спроса, а с ним и рост арендных ставок в регионах.

Об этом сообщили в компании CBRE Ukraine.

Благодаря активности ритейлеров, в первом полугодии рост арендных ставок в качественных торговых центрах был зафиксирован не только в столице, но и в региональных городах, достигнув 12%.

Аналитики также предполагают, что арендные ставки в крупнейших городах, преимущественно в торговых центрах с выгодным месторасположением и профессиональной концепцией, во втором полугодии 2017 продолжат расти, а вакантность приблизится к нулевому уровню.