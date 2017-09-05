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Рада предусмотрела поэтапное повышение оклада педработника до 3 минимальных заработных плат до 2023
19:27 05.09.2017 |
Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает поэтапное повышение должностного оклада педагогического работника до трех минимальных заработных плат до 2023 года.
За принятие в целом законопроекта №3491-д проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно документу, оплата труда педагогических и научно-педагогических работников осуществляется за счет средств государственного или местных бюджетов, средств учредителей, собственных поступлений учебных заведений, грантов, а также других источников, не запрещенных законодательством.
Должностной оклад педработника (низкой квалификационной категории) устанавливается в размере не менее трех минимальных зарплат.
Данная норма начинает действовать с 2018 года и предусматривает поэтапную реализацию до 2023 года.
Отмечается, что должностной оклад педработника каждой следующей квалификационной категории повышается не менее чем на 10%.
Наименьший должностной оклад научно-педагогического работника устанавливается на 25% выше должностного оклада педработника самой низкой квалификационной категории.
Каждый следующий должностной оклад научно-педагогического работника повышается не менее, чем на 10% от предыдущего.
Схемы должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных заведений утверждаются Кабинетом Министров.
Основатель частных учебных заведений вправе устанавливать иные, чем предусмотрено данным документом, размер и условия оплаты труда, вознаграждения и помощи для педагогических и научно-педагогических работников.
Также педагогическим и научно-педагогическим работникам устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет в размерах: более трех лет - 10%; свыше 10 лет - 20%; свыше 20 лет - 30% должностного оклада.
Кроме того, педработник, который прошел сертификацию, получает ежемесячную доплату в размере 20% оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата.
Педагогическим и научно-педагогическим работникам за счет собственных поступлений учебных заведений может предоставляться материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, а условия предоставления такой помощи определяются учредительными документами учебных заведений или коллективным договором.
Как сообщали Українські Новини, министр образования и науки Лилия Гриневич прогнозирует, что на подготовку сертификации учителей, которая предусмотрена законом "Об образовании", необходим один год после принятия данного закона.
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