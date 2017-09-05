Рада предусмотрела поэтапное повышение оклада педработника до 3 минимальных заработных плат до 2023

Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает поэтапное повышение должностного оклада педагогического работника до трех минимальных заработных плат до 2023 года.

За принятие в целом законопроекта №3491-д проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, оплата труда педагогических и научно-педагогических работников осуществляется за счет средств государственного или местных бюджетов, средств учредителей, собственных поступлений учебных заведений, грантов, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Должностной оклад педработника (низкой квалификационной категории) устанавливается в размере не менее трех минимальных зарплат.

Данная норма начинает действовать с 2018 года и предусматривает поэтапную реализацию до 2023 года.

Отмечается, что должностной оклад педработника каждой следующей квалификационной категории повышается не менее чем на 10%.

Наименьший должностной оклад научно-педагогического работника устанавливается на 25% выше должностного оклада педработника самой низкой квалификационной категории.

Каждый следующий должностной оклад научно-педагогического работника повышается не менее, чем на 10% от предыдущего.

Схемы должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных заведений утверждаются Кабинетом Министров.

Основатель частных учебных заведений вправе устанавливать иные, чем предусмотрено данным документом, размер и условия оплаты труда, вознаграждения и помощи для педагогических и научно-педагогических работников.

Также педагогическим и научно-педагогическим работникам устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет в размерах: более трех лет - 10%; свыше 10 лет - 20%; свыше 20 лет - 30% должностного оклада.

Кроме того, педработник, который прошел сертификацию, получает ежемесячную доплату в размере 20% оклада пропорционально объему педагогической нагрузки в течение срока действия сертификата.

Педагогическим и научно-педагогическим работникам за счет собственных поступлений учебных заведений может предоставляться материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, а условия предоставления такой помощи определяются учредительными документами учебных заведений или коллективным договором.

Как сообщали Українські Новини, министр образования и науки Лилия Гриневич прогнозирует, что на подготовку сертификации учителей, которая предусмотрена законом "Об образовании", необходим один год после принятия данного закона.