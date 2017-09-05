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Рада установила ежегодное бюджетное ассигнование на образование 7% ВВП вместо 10% ВНД
Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", которой предусматривается установление ежегодного ассигнования на образование 7% валового внутреннего продукта вместо 10% валового национального дохода.
За принятие в целом законопроекта №3491-д проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно тексту законопроекта, государство обеспечивает ассигнования на образование в размере не менее 7% ВВП за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников финансирования, не запрещенных законодательством.
Финансирование дошкольного и внешкольного образования осуществляется за счет средств государственного или местных бюджетов, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством.
Также, государство может способствовать развитию дошкольного и внешкольного образования путем предоставления соответствующих образовательных субвенций.
Финансирование получения полного общего среднего образования осуществляется за счет средств госбюджета, в том числе путем предоставления образовательных субвенций местным бюджетам, средств местного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.
Финансирование профессионального (профессионально-технического) высшего и последипломного образования осуществляется за счет средств госбюджета, в том числе путем предоставления соответствующих образовательных субвенций, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.
Согласно документу, государственные и коммунальные учебные заведения имеют право предоставлять платные образовательные и другие услуги, перечень которых утверждает Кабинет Министров, а учредители соответствующих учебных заведений имеют право утверждать перечни платных образовательных и других услуг, не вошедших в перечень, правительством.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность организации государственно-частного партнерства в сфере образования на основании договоров и может предусматривать совместное финансирование учреждений образования.
Такое партнерство может предусматривать соучредительство или совместное финансирование учебных заведений, а также юридических и физических лиц, осуществляющих образовательную деятельность; передачу в управление частным партнерам в аренду, концессию, оперативное управление движимое и недвижимое государственное или коммунальное имущество и земельные участки; передачу учебного заведения в управление юрлицу частного права, которое имеет статус неприбыльного; создание и совместное финансирование и развитие баз практической подготовки; совместное разработку и реализацию образовательных проектов, в том числе совместное финансирование получения образования; осуществление мероприятий по социальной защите и улучшении жилищных условий работников системы образования и соискателей образования; совместное основание и финансирование иной деятельности в сфере образования.
В то же время, законопроектом предусматривается что переданные в управление частным партнерам в аренду, концессию, оперативное управление движимое и недвижимое государственное или коммунальное имущество и земельные участки не могут быть предметов залога, источником погашения долга и к такому имуществу не могут применяться какие-либо действия по приостановлению права собственности государства на соответствующие объекты.
Валовой национальный доход (ВНД) / Gross National Income (GNI) - это совокупная ценность всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами и организациями страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны
Валовой национальный доход (ВНД) - это совокупная ценность всех товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства (то есть валовой внутренний продукт, ВВП), плюс доходы, полученные гражданами и организациями страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны.
Как сообщали Українські Новини, министр образования и науки Лилия Гриневич прогнозирует, что на подготовку сертификации учителей, которая предусмотрена законом "Об образовании", необходим один год после принятия данного закона.
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