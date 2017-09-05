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В 1-м полугодии рост ВВП составил 2,4%, - Счетная палата
13:08 05.09.2017 |
Счетная палата констатирует, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-июнь 2017 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты, передают Українські Новини.
Доходы госбюджета за этот период достигли 394,91 млрд гривен, что составляет 53,3% годового плана и на 48,7% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Более высокий уровень выполнения годового плана доходов обусловлен, в частности, зачислением в специальный фонд конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, в сумме, которая превысила запланированный на год объем в 2,6 раза.
Счетная палата сообщает также, что от приватизации госимущества поступило всего 110,8 млн гривен, или 1,7% плана отчетного периода.
Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,4% по сравнению с соответствующими периодами прошлого года.
В июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.
В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.
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