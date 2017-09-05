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В январе-августе морпорты увеличили переработку грузов на 1,6% до 86,95 млн тонн
10:03 05.09.2017 |
В январе-августе морские порты Украины увеличили переработку грузов на 1,6% до 86,95 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов, передают Українські Новини.
Перевалка экспортных грузов в морских портах Украины составила 66,2 млн тонн (рост на 2,4% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года), импортных - 12,26 млн тонн (увеличение на 16,3%).
В структуре экспорта показатели перевалки зерновых грузов возросли на 14% до 26,33 млн тонн, рудных грузов - на 9,2% до 4,37 млн тонн).
Достаточно высокие показатели также в продукции горно-металлургического комплекса (9,05 млн тонн, -19,3%) и растительных масел (3,66 млн тонн, + 33,2%).
Наибольший рост в структуре импорта традиционно показывает уголь, перевалка которого составила 3,27 млн тонн (+ 39,2%).
Кроме того, сохраняют значительную положительную динамику показатели импорта нефтепродуктов.
Перевалка транзитных грузов составила 7,49 млн тонн, что на 3% больше показателей предыдущего года; это наибольшая динамика в течение текущего года.
Наибольшую долю в транзитном грузообороте составил уголь - 2,86 млн тонн (рост был отмечен более чем в 2 раза).
Перевалка каботажных грузов составила 0,99 млн тонн, что на 68,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Наибольшие объемы переработки грузов традиционно демонстрируют порты "Южный" - 28,33 млн тонн (+ 6,7% к показателям за аналогичный период прошлого года), Одесса - 15,85 млн тонн (- 2%), Николаев - 15,14 млн тонн (+ 5,6%), "Черноморск" - 11,17 млн тонн (+ 6,5%).
Наибольшая динамика - как и в предыдущие периоды, по специализированному морпорту "Ольвия" - 27,3% с общим объемом в 4,59 млн тонн.
Перевалка контейнеров зафиксирована практически на уровне прошлого года: 388 тыс. ТЕU, что составляет 99,6% от показателей предыдущего аналогичного периода.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июле морпорты увеличили переработку грузов на 3,3% до 76,2 млн тонн.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом морские торговые порты сократили переработку грузов на 8,8%, или на 12,802 млн тонн до 131,998 млн тонн.
В Украине - 18 морпортов, больше всего - в Одесской области, в том числе наиболее крупные Одесский морской порт и морпорт "Южный".
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