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Украина возглавила список приоритетных для посещения инвесторами стран в регионе EMEA - СМИ
Украина является одной из наиболее привлекательных стран для изучения потенциальных инвестиций среди управляющих фондами, инвестирующими в страны региона EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки), сообщило издание Institutional Investor.
"32% опрошенных инвесторов рассматривают Украину как первую страну для поездки с целью изучения потенциальных сделок, 26% намерены сперва посетить Румынию, 25% - Нигерию и 24% - Кению", - свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским подразделением Institutional Investor.
Согласно опросу, наибольший интерес к Украине проявляют инвесторы из России и стран СНГ.
В сообщении также указывается, что наиболее привлекательным инвестиционным направлением в Украине является сельскохозяйственный сектор.
"Украинские агрокомпании показали, что они могут справиться с экономическими вызовами и политическими рисками", - цитируется управляющий инвестиционным портфелем Union Investment Сергей Дергачев.
Исследовательское подразделение Institutional Investor опросило 214 управляющих фондами в 154 компаниях относительно того, какая страна числится первой в их списке для посещения в ближайшие 12 месяцев для изучения потенциальных инвестиций.
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