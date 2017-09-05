Украина возглавила список приоритетных для посещения инвесторами стран в регионе EMEA - СМИ

Украина является одной из наиболее привлекательных стран для изучения потенциальных инвестиций среди управляющих фондами, инвестирующими в страны региона EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки), сообщило издание Institutional Investor.

"32% опрошенных инвесторов рассматривают Украину как первую страну для поездки с целью изучения потенциальных сделок, 26% намерены сперва посетить Румынию, 25% - Нигерию и 24% - Кению", - свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским подразделением Institutional Investor.

Согласно опросу, наибольший интерес к Украине проявляют инвесторы из России и стран СНГ.

В сообщении также указывается, что наиболее привлекательным инвестиционным направлением в Украине является сельскохозяйственный сектор.

"Украинские агрокомпании показали, что они могут справиться с экономическими вызовами и политическими рисками", - цитируется управляющий инвестиционным портфелем Union Investment Сергей Дергачев.

Исследовательское подразделение Institutional Investor опросило 214 управляющих фондами в 154 компаниях относительно того, какая страна числится первой в их списке для посещения в ближайшие 12 месяцев для изучения потенциальных инвестиций.