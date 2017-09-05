Данилюк надеется, что шестая программа с МВФ станет последней

Министр финансов Украины Александр Данилюк надеется, что шестая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будет полностью реализована и станет последней. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я очень хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализованной и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной", - отметил он.

По словам Данилюка, в период с 1994 по 2013 годы Украина не раз начинала программы МВФ, ни одна из которых не была доведена до конца.

"Благодаря реформам, которые мы воплощаем и должны еще воплотить в рамках сотрудничества с Фондом, наша экономика продолжит восстанавливаться", - убежден министр.

Ранее сообщалось, что в сентябре-октябре в Украину прибудут сразу три миссии МВФ. Первая миссия начнет работу в понедельник, 4 сентября. Старт другой был запланирован на 14 сентября, но работа может начаться 12-го.

20 июля стало известно, что Совет директоров Фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.

Новым постоянным представителем МВФ в Украине стал Йоста Люнгман вместо Жерома Ваше.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.