За период работы системы мониторинга налоговых накладных заблокировано 0,5% от общего количества, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует, что с начала работы системы мониторинга и контроля оценки степени риска количество остановленных налоговых накладных составило 0,5% от общего количества накладных, которые были зарегистрированы в системе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 сентября с начала работы автоматизированной системы мониторинга оценки степени рисков в Едином реестре налоговых накладных зарегистрировано почти 40,6 млн налоговых накладных/расчетов корректировки на сумму НДС свыше 225,3 млрд гривен.

За период работы системы остановлена регистрация 201,2 тыс. налоговых накладных/расчетов корректировки на сумму 3,1 млрд гривен, что составляет 0,5% от общего количества зарегистрированных.

"Сравнительный анализ показывает, что бизнес все же имеет возможность отвечать четко определенным приказом Министерства финансов критериям, а следовательно и регистрировать свои накладные. Заявления и призывы отменить систему блокировки не имеют оснований. Только за время работы системы в тестовом режиме - с апреля по июль - экономический эффект составил 7 млрд гривен, которые дополнительно были перечислены в государственный бюджет, в штатном режиме - 3,5 млрд гривен. Кроме того, введение СМКОР дает возможность бизнесу своевременно получать возмещение НДС - в полном объеме и в порядке очередности", - отметил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

По его данным, на 1 сентября 2017 года комиссией ГФС принято к рассмотрению почти 103,8 тыс. сообщений в подтверждение реальности проведенных операций по остановленным налоговым накладным.

Сообщается, что по результатам рассмотрения уже принято решение по 91,7 тыс. документов, из которых положительные - 63,3 тыс.

ГФС отмечает, что система нуждается в совершенствовании, а также на данный момент существует необходимость рассмотрения вопроса о функционировании единой комиссии при ГФС, вместо ныне действующих двух, решение которой плательщики смогут обжаловать в суде.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 2 августа ГФС сообщила, что количество остановленных налоговых накладных сократилось до 0,81% от общего количества, а по состоянию на середину августа - 0,4%.

В конце августа Министерство финансов инициировало автоматическую регистрацию заблокированных налоговых накладных на возмещение НДС в том случае, если Государственная фискальная служба не приняла по ним решения в течение 5 дней.

Ожидается, что в ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров.