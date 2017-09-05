Госбюджет за январь-июль благодаря спецконфискации исполнен с профицитом 27 млрд грн - Минфин

Профицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2017 года составил 27 млрд грн благодаря апрельскому профициту спецфонда в 30,52 млрд грн, причиной которого стала спецконфискация, сообщает Министерство финансов Украины.

Согласно его данным, в июле дефицит госбюджета составил 2,03 млрд грн, тогда как в июне был зафиксирован профицит в 2,56 млрд грн.

Минфин уточняет, что общий фонд госбюджета за первые семь месяцев 2017 года был сведен с дефицитом 3,1 млрд грн, в том числе в июле - 1,4 млрд грн против профицита в 4,9 млрд грн в июне.

Ведомство напоминает, что за январь-июль прошлого года дефицит госбюджета составил 49,94 млрд грн, в том числе по общему фонду - 47,8 млрд грн.

Согласно обнародованным данным, расходы госбюджета Украины в январе-июле 2017 года были равны 420,49 млрд грн, что на 20,1% выше показателя аналогичного периода 2016 года. Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 17,6% - до 392,15 млрд грн.

С учетом ранее обнародованных данных, июльские расходы составили 54,45 млрд грн, в том числе по общему фонду - 49,73 млрд грн, что на 9,8% и 5% соответственно превышает показатели июля-2016.

Минфин указывает, что доходы госбюджета растут быстрее. По итогам семи месяцев они увеличились на 48,6% - до 447,71 млрд грн, в том числе общего фонда - на 36,4%, до 387,39 млрд грн.

После рекордных апрельских поступлений в 85,03 млрд грн, взнос спецконфискации в которые составил 29,67 млрд грн, в мае в госбюджет пришло 65,99 млрд грн, в июне - 69,14 млрд грн, в июле - 52,81 млрд грн, в том числе в общий фонд - 48,69 млрд грн, что соответственно на 48% и 44,9% превышает показатели июля-2016.

Минфин добавляет, что сводный бюджет Украины за январь-июль был сведен с профицитом 52,82 млрд грн, в том числе в июле профицит составил 0,68 млрд грн.

Доходы сводного бюджета за семь месяцев выросли на 45,7% - до 567,04 млрд грн, расходы - на 25,1%, до 513,85 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы - 841,1 млрд грн, что соответственно на 25,1% и 22,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016. Предельный размер дефицит госбюджета составляет в 77,65 млрд грн против 70,26 млрд грн в прошлом году.

В 2016 году доходы госбюджета выросли на 15,3% - до 616,28 млрд грн, расходы - на 18,7%, до 684,88 млрд грн.. Доходы сводного бюджета в минувшем году увеличились на 20,1% - до 782,86 млрд грн, а расходы - на 22,9%, до 835,83 млрд грн.

