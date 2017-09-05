В августе рынок новых легковых авто вырос на 17 процентов

В августе 2017 года украинцы приобрели и зарегистрировали 6,6 тыс. новых легковых автомобилей. В результате спрос на автомобили в последний летний месяц по сравнению с прошлым годом вырос на 17%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

С таким показателем август так и не стал самым урожайным месяцем летнего сезона, оставив пальму первенства июню, тогда было реализовано почти 6,9 тыс. машин. Зато относительно предыдущего месяца активность на рынке выросла почти на 3 процента.

Всего в течение прошедшего лета свои первые номера получили почти 20 тысяч новых легковых авто или на четверть больше чем годом ранее.

Наибольшую долю на августовском рынке заняли автомобили марки Toyota, которых было приобретено 870 шт. Свой результат годичной давности Toyota улучшила на 28 процентов.

Второй по популярности в Украине маркой в прошлом месяце стала французская Renault, в ее активе 709 регистраций новых машин, плюс те же 28% к августу 2016г.

Volkswagen уверенно занял третью позицию с результатом 524 реализованных авто (+27%).

На четвертом месте KIA - 435 авто (+8%), а на пятом с объемом продаж в 398 новых машин и ростом на 73% - чешский бренд Skoda.

Также в десятку самых востребованных марок месяца вошли: Nissan - 376 шт. (+45%), Hyundai - 311 шт. (+8%), Ford - 246 шт. (-42%), Mazda - 243 шт. (-1%) и BMW - 236 шт. (+29%).

Бестселлером августовского рынка новых легковых автомобилей стал автомобиль KIA Sportage, который выбрали 275 покупателей.