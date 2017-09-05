Уровень вакантности складов в Украине в 1 полугодии снизился

Уровень вакантности складов в Украине в 1 полугодии 2017 года снизился на 2,5%. Об этом сообщили в компании CBRE Ukraine.

Больше всего площадей арендовали крупные ритейлеры и логистические операторы: их доля в структуре общего валового поглощения достигла 57% и 31% соответственно. Рост спроса со стороны ритейлеров наблюдался преимущественно в объектах под управлением логистических операторов.

Таким образом, в первом полугодии суммарный объем аренды и покупки складских помещений вырос на 46% по сравнению с прошлым годом и составил около 70 тыс. кв. м.