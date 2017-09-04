Украина выплатила купон $0,5 млрд по реструктуризированным еврооблигациям

Украина выплатила процентный доход на сумму 505 млн долларов по выпущенным в 2015 году в рамках долговой операции еврооблигациям.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Платеж прошел, операция успешно завершена", - сообщил агентству представитель пресс-службы.

Общая сумма платежа составила 505 млн долларов.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро поддержали их реструктуризацию.

Тогда согласия не было получено только по еврооблигациям на 3 млрд долларов с погашением в декабре 2015 года, которые были выкуплены Россией.

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 на общую сумму 11,95 млрд долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 млрд долларов.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в августе Украина выплатила Международному валютному фонду 450 млн долларов по программе stand by от 2014 года.