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Украинский авторынок в августе вновь вырос
20:13 01.09.2017 |
Как сообщает AUTO-Consulting, в августе усилиями всех операторов удалось реализовать 6,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем год назад. Рост продолжается, но динамика уже затухает.
Притом, ряд брендов в августе уже фиксировали отток клиентов.
По данным AUTO-Consulting, лидером украинского авторынка в августе вновь стала Toyota, которая смогла реализовать 13,5% всех новых автомобилей. На втором месте - Renault с показателем 11% рынка. А на третью позицию вышел Volkswagen, у которого теперь 7,6%.
Стабильно 4-е место занимают автомобили Kia, а Skoda теперь на 5-м месте. Еще одним изменением в Топ-10 стала рокировка Ford и BMW, которые по итогам августа финишировали практически с одинаковым результатом продаж.
Продолжает наращивать продажи узбекский бренд Ravon. В августе он уже вплотную подобрался к лидирующей группе марок, сместив с былых позиций Suzuki. Стабильным спросом пользуются и Mercedes-Benz, что позволило бренду сохранить положение.
В августе очень динамично наращивали продажи и дилеры Peugeot и Citroen, но абсолютный рекорд по темпам роста продемонстрировал китайский бренд Geely. После возврата на украинский рынок модели Emgrand 7, Geely вновь попробует отвоевать позиции у конкурентов.
Как сообщает AUTO-Consulting, по итогам 8 месяцев в Украине реализовано уже 49047 новых легковых автомобилей, что на 29% больше, чем в прошлом году. Рынок сохраняет положительный тренд все месяцы 2017 года, но динамика роста начала затухать.
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