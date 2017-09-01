Украина за 8 мес. сократила выпуск стали на 16%, проката - на 18%, чугуна - на 20%, нарастила труб на 28%

Украинские горно-металлургические предприятия по итогам января-августа 2017 года сократили производство стали, согласно оперативным данным, на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 13,826 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром" (Днепр) в пятницу, выпуск общего проката за восемь месяцев снизился на 18% - до 11,806 млн тонн, чугуна - на 20%, до 12,772 млн тонн.

Выпуск труб за указанный период возрос на 28% - до 691 тыс. тонн, тогда как кокса снизился на 21% - до 6,859 млн тонн.

В августе было произведено 1,924 млн тонн стали, 1,610 млн тонн общего проката, 1,816 млн тонн чугуна, 93,9 тыс. тонн труб и 912 тыс. тонн кокса.

Как сообщалось, в 2016 году выпуск стали возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн. Выпуск труб за этот период сократился на 1% - до 849 тыс. тонн, но возрос кокса - на 10% - до 12,723 млн тонн.

