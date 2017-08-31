Министерство финансов сообщает, что функционирование системы "Единое окно" на таможнях станет обязательным с февраля 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

31 августа в Министерстве финансов состоялось совещание по обсуждению путей дальнейшего развития и функционирования системы информационного обмена "Единое окно".

В совещании приняли участие министр финансов Александр Данилюк, советник министра финансов Юрий Драганчук, и. о. председателя ГФС Мирослав Продан, представители профильного департамента таможенной политики Минфина, Минюста, Минагрополитики, Минприроды, ГФС, Госпродпотребслужбы, Госэкоинспекции и Госэкспортконтроля.

Актуальным вопросом участников встречи было решение о введении с 1 февраля 2018 года обязательности использования предприятиями и госорганами информационной системы "Единое окно".

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров подготовил Минфин и вынесет на рассмотрение правительства на следующей неделе.

Сообщается, что проект постановления предусматривает ряд изменений в функционировании системы информационного обмена "Единое окно".

В частности, теперь действия системы будет распространяться на операции по перемещению товаров в абсолютно всех таможенных режимах (пока это только импорт и экспорт), а также на перемещение товаров по периодической таможенной декларации и предварительным декларациям, которые содержат полный объем данных (пока только на ограниченный круг таможенных деклараций при импорте и экспорте).

Кроме того, среди важных нововведений: уменьшение количества сканируемых документов путем предоставления контролирующим органам необходимых сведений, имеющихся в предыдущей декларации; сокращение времени, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов (пока контролирующий орган может назначать физический контроль товаров на 3-й день с момента обращения); уменьшение предельного срока принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, с 24 до 4 часов.

А также введение нового варианта ответа контролирующего органа "товар не подлежит контролю", поскольку существуют случаи, когда заявители ошибочно обращаются в "Единое окно" провести соответствующий контроль, но товар не является объектом такого контроля.

Кроме того, Минфин введет в контролирующих органах проведения ежемесячный мониторинг применения "Единого окна", а также начинает практику проведения семинаров в регионах, где будут изучаться проблемные вопросы в работе механизма данной системы.

Обязательное применение порядка информационного обмена по принципу "Единое окно" с февраля 2018 года поставит в равные условия бизнес, который пользуется и не пользуется системой, обеспечит проведение государственного контроля не "на бумаге" и позволит оценить работу всех задействованных в процессе госорганов и таможни в части времени выполнения соответствующих формальностей.

Как сообщали Українські Новини, в начале августа прошлого года ГФС запустила электронную систему обмена данными "Единое окно".

Данная система интегрирует информационные системы всех служб, теперь контролирующие органы обязаны работать только через нее.

"Единое окно" предусматривает осуществление всех видов контроля с помощью ИТ-системы таможни.