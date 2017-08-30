В июле долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 3,3% до 24,4 млрд гривен

В июле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 3,3%, или на 841 млн гривен до 24 427,6 млн гривен по сравнению с июнем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 августа 2017 года увеличился на 17,5 млн гривен до 3 052,2 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 900,6 млн гривен до 7 966,7 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 281,9 млн гривен до 10 917,4 млн гривен.

В июле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Харьковской области (1 549,110 млн гривен), в Киеве (1 579,358 млн гривен) и в Днепропетровской области (1 428,251 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (1 635,852 млн гривен), Днепропетровской (1 442,023 млн гривен) и Киевской (1 371,419 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в июле зафиксирована в Днепропетровской (593,506 млн гривен), Донецкой (317,728 млн гривен) областях и в Киеве (541,298 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в июне долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,1%, или на 19 млн гривен до 25 268,6 млн гривен по сравнению с маем.