ProZorro будет автоматически определять потенциально сомнительные тендеры

Система публичных закупок ProZorro запускает механизм рисковых индикаторов, которые автоматически будут определять потенциальные нарушения в тендерах, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"По многим показателям мы можем определить тендеры, которые вызывают подозрения. Хотим отсечь в автоматическом режиме аукционы, к которым есть вопросы... Хотим также, чтобы на их реагировали правоохранительные органы", - сказал он в ходе презентации инструмента риск-индикаторов в среду.

По словам первого замминистра, блокирование тендера может произойти при срабатывании одновременно нескольких риск-индикаторов.

М.Нефедов также сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект, который расширяет компетенцию Государственной аудиторской службы. Документ прошел рассмотрение профильного комитета.

"И там прямо прописан инструмент риск-индикаторов", - уточнил он.

