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ProZorro будет автоматически определять потенциально сомнительные тендеры
12:30 30.08.2017 |
Система публичных закупок ProZorro запускает механизм рисковых индикаторов, которые автоматически будут определять потенциальные нарушения в тендерах, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
"По многим показателям мы можем определить тендеры, которые вызывают подозрения. Хотим отсечь в автоматическом режиме аукционы, к которым есть вопросы... Хотим также, чтобы на их реагировали правоохранительные органы", - сказал он в ходе презентации инструмента риск-индикаторов в среду.
По словам первого замминистра, блокирование тендера может произойти при срабатывании одновременно нескольких риск-индикаторов.
М.Нефедов также сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект, который расширяет компетенцию Государственной аудиторской службы. Документ прошел рассмотрение профильного комитета.
"И там прямо прописан инструмент риск-индикаторов", - уточнил он.
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