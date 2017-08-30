С начала 2017 поступления от уплаты налога на доходы физлиц увеличились на 34,6% до 92,4 млрд гривен, - ГФС

Государственная фискальная служба сообщает, что за январь-июль 2017 года в госбюджет поступило 92,4 млрд гривен налога на доходы физических лиц, что на 34,6%, или на 23,7 млрд гривен больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (68,7 млрд гривен).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

За июль текущего года налога на доходы физических лиц уплачено 14,7 млрд гривен, что на 30,3% превышает аналогичный период прошлого года.

"С начала года в поддержку армии плательщики перечислили более 8,2 млрд гривен военного сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата этого сбора выросла на 31,6%, или почти на 2 млрд гривен", - отметил директор департамента налогов и сборов с физических лиц Павел Дроняк.

В июле в государственный бюджет было уплачено более 1,3 млрд гривен военного сбора, что на 30,1% больше июля 2016 года.

Кроме того, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование обеспечено в сумме 99,4 млрд гривен, что на 26,2 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

Также единого взноса было уплачено в сумме более 15,1 млрд гривен, или почти на 4,2 млрд гривен больше июля прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, ГФС заявила, что крупные налогоплательщики в 1-м полугодии 2017 года задекларировали 32,4 млрд гривен налога на прибыль, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.