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Поступления в Пенсионный фонд от единого соцвзноса превысили план почти на 13 миллиардов
23:50 29.08.2017 |
Поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) с начала года превысили плановый показатель на 12,7 млрд грн, сообщила на пресс-конференции директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.
«С начала года мы получили перевыполнение плана на 12,7 млрд грн, что на 28,4 млн грн больше по сравнению с прошлогодними показателями», - сообщила Ковпашко.
Она добавила, что к таким результатам привело, в первую очередь, увеличение фонда оплаты труда, а именно - повышение минимальной заработной платы, увеличение процента перераспределения ЕСВ в пользу Пенсионного фонда Украины, а также те мероприятия, которые дают результат по легализации занятости и легализации заработной платы.
Директор департамента ПФУ также сообщила, что в данный момент в Украине насчитывается 11,7 тыс. пенсионеров, средний размер пенсионных выплат составляет 1887 грн, и ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает более 22 млрд грн пенсионерам.
Ковпашко сказала, что общий объем средств на выплаты пенсий, который рассчитан на 2017 год, составляет 283 млрд грн и основной источник денежных поступлений - это часть от ЕСВ (85,6%).
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.
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