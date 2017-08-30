ПИИ в Украину в I пол.-2017 выросли на $1,66 млрд - Госстат

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала на 1 июля 2017 года составил $38,98 млрд, что на $1,66 млрд, или на 4,4% превышает показатель на начало года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Госстат отмечает, что нерезиденты за первое полугодие текущего года увеличили вложения в Украину на $0,71 млрд, одновременно изъяв $0,21 млрд, а основной прирост обеспечила курсовая разница в $0,99 млрд, вероятно связанная с ослаблением доллара к основным мировым валютам.

Эти данные хуже, чем в январе-июне 2016 года, когда нерезиденты вложили $2,86 млрд и изъяли $0,33 млрд при негативной курсовой разнице в $0,22 млрд, что объяснялось продолжавшейся рекапитализацией российских и других иностранных банков.

Ведомство также указывает, что 40,4% всех вложений в первом полугодии 2017 года пришлось на инвесторов с регистрацией на Кипре - $0,29 млрд, 22,5% - в Великобритании ($0,16 млрд) и 10,3% - в Нидерландах ($0,07 млрд).

Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины за 1 полугодие. 2017 года

Всего млн $ в том числе из стран ЕС из других стран мира Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2017 44838,1 32607,9 12230,2 Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.2017 37325,0 26015,6 11309,4 Поступило акционерного капитала нерезидентов 711,2 597,3 113,9 Изъято акционерного капитала нерезидентов –207,4 –156,5 –50,9 Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) 1152,7 930,9 221,8 Курсовая разница2 988,1 750,7 237,4 Акционерный капитал нерезидентов на 01.04.2017 38981,5 27387,3 11594,2 Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами) на начало отчетного периода (01.01.2017) 7513,1 6592,3 920,8 на конец отчетного периода (01.07.2017) 8453,4 6878,6 1574,8 Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.04.2017 47434,9 34265,9 13169,0 1. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. 2. Статьей 2 Закона Украины "О режиме иностранного инвестирования" определены виды иностранных инвестиций, в частности, в виде иностранной валюты определяется конвертируемой Национальным банком Украины, и валюты Украины. Для обеспечения международных сопоставлений результаты наблюдения публикуются в долларах США. Вследствие изменения курсов валют относительно доллара США в течение отчетного периода возникает курсовая разница. Данные: Госстат Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за I полугодие. 2017г Всего млн $ в том числе в страны ЕС в другие страны мира Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2017 6576,0 6339,2 236,8 Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.01.2017 6346,3 6115,1 231,2 Поступило акционерного капитала резидентов 9,2 1,1 8,1 Изъято акционерного капитала резидентов –2,5 –2,5 0,0 Другие изменения стоимости акционерного капитала резидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) 20,9 14,3 6,6 Курсовая разница 21,0 14,3 6,7 Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.07.2017 6373,9 6128,0 245,9 Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие требования к предприятиям прямого инвестирования) на начало отчетного периода (01.01.2017) 229,7 224,1 5,6 на конец отчетного периода (01.07.2017) 242,7 229,3 13,4 Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.07.2017 6616,6 6357,3 259,3 Данные: Госстат Прямые инвестиции (акционерный капитал) в Украину по видам экономической деятельности (млн $) Объем инвестиций на 01.01.2017 Объем инвестиций на 01.07.2017 млн $ в % к общему итогу млн $ в % к общему итогу Всего 37325,0 100,0 38981,5 100,0 Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 586,2 1,6 617,3 1,6 Промышленность 9501,9 25,5 10391,8 26,7 Добывающая промышленность и разработка карьеров 1521,3 4,1 1818,1 4,7 Перерабатывающая промышленность 7523,5 20,2 8087,6 20,7 производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 2535,8 6,8 2756,5 7,1 текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 112,8 0,3 119,8 0,3 изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 448,6 1,2 488,7 1,3 производство кокса и продуктов нефтепереработки 176,5 0,5 181,7 0,5 производство химических веществ и химической продукции 647,3 1,7 681,7 1,7 производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 38,8 0,1 40,3 0,1 производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 989,6 2,7 1035,5 2,7 металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 1528,7 4,1 1698,0 4,4 машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 769,8 2,1 805,6 2,1 производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 275,6 0,7 279,7 0,7 снабжение электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха 391,2 1,0 416,9 1,1 водоснабжение; канализация, обращение с отходами 65,9 0,2 69,2 0,2 Строительство 1042,0 2,8 1068,2 2,7 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 5084,1 13,6 5167,2 13,3 Транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерская деятельность 1086,0 2,9 1129,8 2,9 Временное размещение и организация питания 330,0 0,9 336,6 0,9 Информация и телекоммуникации 2075,7 5,6 2092,5 5,4 Финансовая и страховая деятельность 9910,7 26,6 10307,4 26,4 Операции с недвижимостью 3760,6 10,1 3806,8 9,8 Профессиональная, научная и техническая деятельность 2258,1 6,0 2320,9 6,0 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 1507,3 4,0 1555,0 4,0 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование …1 …1 …1 …1 Образование 21,8 0,1 21,8 0,1 Здравоохранение и предоставление социальной помощи 44,5 0,1 46,9 0,1 Искусство, спорт, развлечения и отдых 100,7 0,3 103,4 0,3 Предоставление других услуг …1 …1 …1 …1 Данные: Госстат Прямые инвестиции (акционерный капитал) из Украины по видам экономической деятельности (млн $) Объем инвестиций на 01.01.2017 Объем инвестиций на 01.07.2017 млн $ в % к общему итогу млн $ в % к общему итогу Всего 6346,3 100,0 6373,9 100,0 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 15,9 0,3 17,6 0,3 Промышленность 118,2 1,9 125,7 2,0 перерабатывающая промышленность 117,1 1,8 124,5 2,0 производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 51,5 0,8 55,7 0,9 текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов ...1 ...1 ...1 ...1 изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 7,2 0,1 7,9 0,1 Производство химических веществ и химической продукции ...1 ...1 ...1 ...1 производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 6,9 0,1 7,6 0,1 производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 0,9 0,0 0,9 0,0 металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 21,3 0,3 21,7 0,3 машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 24,2 0,4 25,4 0,4 производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 0,2 0,0 0,2 0,0 поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха ...1 ...1 ...1 ...1 водоснабжения; канализация, обращение с отходами ...1 ...1 ...1 ...1 Строительство 1,3 0,0 1,4 0,0 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 89,3 1,4 91,5 1,4 Транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерская деятельность 26,8 0,4 27,2 0,4 Информация и телекоммуникации 2,5 0,0 0,4 0,0 Финансовая и страховая деятельность 72,5 1,1 77,7 1,2 Операции с недвижимостью 44,7 0,7 46,5 0,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 5966,4 94,0 5977,0 93,8 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 0,5 0,0 0,5 0,0 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование ...1 ...1 ...1 ...1 Искусство, спорт, развлечения и отдых ...1 ...1 ...1 ...1 ¹ - конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике". Данные: Госстат Прямые инвестиции (акционерный капитал) из стран в экономику Украины (млн $) Объем инвестиций на 01.01.2017 Объем инвестиций на 01.07.2017 млн $ в % к общему итогу млн $ в % к общему итогу Всего 37325,0 100,0 38981,5 100,0 в том числе Кипр 9569,9 25,6 9925,4 25,5 Нидерланды 5844,6 15,7 6326,1 16,2 Российская Федерация 4317,5 11,6 4436,7 11,4 Великобритания 2008,5 5,4 2155,8 5,5 Германия 1607,4 4,3 1741,0 4,5 Виргинские Острова (Брит.) 1682,5 4,5 1684,2 4,3 Швейцария 1451,9 3,9 1505,5 3,9 Франция 1294,6 3,5 1334,1 3,4 Австрия 1271,3 3,4 1307,3 3,4 Люксембург 964,2 2,6 988,2 2,5 Польша 771,1 2,1 800,4 2,1 Венгрия 770,1 2,1 791,6 2,0 Белиз 604,1 1,6 619,6 1,6 США 574,6 1,5 537,1 1,4 Другие страны 4592,7 12,2 4828,5 12,3 Данные: Госстат

Как сообщалось, ПИИ в Украину в виде акционерного капитала в первом квартале 2017 года выросли на $0,73 млрд: нерезиденты вложили $0,39 млрд, изъяли $0,11 млрд и еще $0,25 млрд обеспечила позитивная курсовая разница.

В 2016 году ПИИ увеличились на $1,5 млрд: нерезиденты вложили в страну $4,41 млрд, одновременно изъяв $0,9 млрд, однако негативная курсовая разница составила $2 млрд.

ПИИ в Украину в 2015 году из-за девальвации сократились на $2,37 млрд: нерезиденты в позапрошлом году вложили в Украину $3,76 млрд и изъяли $0,89 млрд, а негативная курсовая разница составила $5,02 млрд.