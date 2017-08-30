ПИИ в Украину в I пол.-2017 выросли на $1,66 млрд - Госстат

|Всего млн $
|в том числе из стран ЕС
|из других стран мира
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2017
|44838,1
|32607,9
|12230,2
|Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.2017
|37325,0
|26015,6
|11309,4
|Поступило акционерного капитала нерезидентов
|711,2
|597,3
|113,9
|Изъято акционерного капитала нерезидентов
|–207,4
|–156,5
|–50,9
|Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.)
|1152,7
|930,9
|221,8
|Курсовая разница2
|988,1
|750,7
|237,4
|Акционерный капитал нерезидентов на 01.04.2017
|38981,5
|27387,3
|11594,2
|Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами)
|на начало отчетного периода (01.01.2017)
|7513,1
|6592,3
|920,8
|на конец отчетного периода (01.07.2017)
|8453,4
|6878,6
|1574,8
|Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.04.2017
|47434,9
|34265,9
|13169,0
1. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
2. Статьей 2 Закона Украины "О режиме иностранного инвестирования" определены виды иностранных инвестиций, в частности, в виде иностранной валюты определяется конвертируемой Национальным банком Украины, и валюты Украины. Для обеспечения международных сопоставлений результаты наблюдения публикуются в долларах США. Вследствие изменения курсов валют относительно доллара США в течение отчетного периода возникает курсовая разница.
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за I полугодие. 2017г
|Всего млн $
|в том числе в страны ЕС
|в другие страны мира
|Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2017
|6576,0
|6339,2
|236,8
|Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.01.2017
|6346,3
|6115,1
|231,2
|Поступило акционерного капитала резидентов
|9,2
|1,1
|8,1
|Изъято акционерного капитала резидентов
|–2,5
|–2,5
|0,0
|Другие изменения стоимости акционерного капитала резидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.)
|20,9
|14,3
|6,6
|Курсовая разница
|21,0
|14,3
|6,7
|Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.07.2017
|6373,9
|6128,0
|245,9
|Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие требования к предприятиям прямого инвестирования)
|на начало отчетного периода (01.01.2017)
|229,7
|224,1
|5,6
|на конец отчетного периода (01.07.2017)
|242,7
|229,3
|13,4
|Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.07.2017
|6616,6
|6357,3
|259,3
Данные: Госстат
Прямые инвестиции (акционерный капитал) в Украину по видам экономической деятельности (млн $)
|Объем инвестиций на 01.01.2017
|Объем инвестиций на 01.07.2017
|млн $
|в % к общему итогу
|млн $
|в % к общему итогу
|Всего
|37325,0
|100,0
|38981,5
|100,0
|Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
|586,2
|1,6
|617,3
|1,6
|Промышленность
|9501,9
|25,5
|10391,8
|26,7
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|1521,3
|4,1
|1818,1
|4,7
|Перерабатывающая промышленность
|7523,5
|20,2
|8087,6
|20,7
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|2535,8
|6,8
|2756,5
|7,1
|текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|112,8
|0,3
|119,8
|0,3
|изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|448,6
|1,2
|488,7
|1,3
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|176,5
|0,5
|181,7
|0,5
|производство химических веществ и химической продукции
|647,3
|1,7
|681,7
|1,7
|производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|38,8
|0,1
|40,3
|0,1
|производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|989,6
|2,7
|1035,5
|2,7
|металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|1528,7
|4,1
|1698,0
|4,4
|машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|769,8
|2,1
|805,6
|2,1
|производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|275,6
|0,7
|279,7
|0,7
|снабжение электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|391,2
|1,0
|416,9
|1,1
|водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|65,9
|0,2
|69,2
|0,2
|Строительство
|1042,0
|2,8
|1068,2
|2,7
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|5084,1
|13,6
|5167,2
|13,3
|Транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерская деятельность
|1086,0
|2,9
|1129,8
|2,9
|Временное размещение и организация питания
|330,0
|0,9
|336,6
|0,9
|Информация и телекоммуникации
|2075,7
|5,6
|2092,5
|5,4
|Финансовая и страховая деятельность
|9910,7
|26,6
|10307,4
|26,4
|Операции с недвижимостью
|3760,6
|10,1
|3806,8
|9,8
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|2258,1
|6,0
|2320,9
|6,0
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|1507,3
|4,0
|1555,0
|4,0
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|…1
|…1
|…1
|…1
|Образование
|21,8
|0,1
|21,8
|0,1
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|44,5
|0,1
|46,9
|0,1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|100,7
|0,3
|103,4
|0,3
|Предоставление других услуг
|…1
|…1
|…1
|…1
Данные: Госстат
Прямые инвестиции (акционерный капитал) из Украины по видам экономической деятельности (млн $)
|Объем инвестиций на 01.01.2017
|Объем инвестиций на 01.07.2017
|млн $
|в % к общему итогу
|млн $
|в % к общему итогу
|Всего
|6346,3
|100,0
|6373,9
|100,0
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|15,9
|0,3
|17,6
|0,3
|Промышленность
|118,2
|1,9
|125,7
|2,0
|перерабатывающая промышленность
|117,1
|1,8
|124,5
|2,0
|производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|51,5
|0,8
|55,7
|0,9
|текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов
|...1
|...1
|...1
|...1
|изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|7,2
|0,1
|7,9
|0,1
|Производство химических веществ и химической продукции
|...1
|...1
|...1
|...1
|производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|6,9
|0,1
|7,6
|0,1
|производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|0,9
|0,0
|0,9
|0,0
|металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|21,3
|0,3
|21,7
|0,3
|машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|24,2
|0,4
|25,4
|0,4
|производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|0,2
|0,0
|0,2
|0,0
|поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|...1
|...1
|...1
|...1
|водоснабжения; канализация, обращение с отходами
|...1
|...1
|...1
|...1
|Строительство
|1,3
|0,0
|1,4
|0,0
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|89,3
|1,4
|91,5
|1,4
|Транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерская деятельность
|26,8
|0,4
|27,2
|0,4
|Информация и телекоммуникации
|2,5
|0,0
|0,4
|0,0
|Финансовая и страховая деятельность
|72,5
|1,1
|77,7
|1,2
|Операции с недвижимостью
|44,7
|0,7
|46,5
|0,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|5966,4
|94,0
|5977,0
|93,8
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|0,5
|0,0
|0,5
|0,0
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|...1
|...1
|...1
|...1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|...1
|...1
|...1
|...1
¹ - конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Данные: Госстат
Прямые инвестиции (акционерный капитал) из стран в экономику Украины (млн $)
|Объем инвестиций на 01.01.2017
|Объем инвестиций на 01.07.2017
|млн $
|в % к общему итогу
|млн $
|в % к общему итогу
|Всего
|37325,0
|100,0
|38981,5
|100,0
|в том числе
|Кипр
|9569,9
|25,6
|9925,4
|25,5
|Нидерланды
|5844,6
|15,7
|6326,1
|16,2
|Российская Федерация
|4317,5
|11,6
|4436,7
|11,4
|Великобритания
|2008,5
|5,4
|2155,8
|5,5
|Германия
|1607,4
|4,3
|1741,0
|4,5
|Виргинские Острова (Брит.)
|1682,5
|4,5
|1684,2
|4,3
|Швейцария
|1451,9
|3,9
|1505,5
|3,9
|Франция
|1294,6
|3,5
|1334,1
|3,4
|Австрия
|1271,3
|3,4
|1307,3
|3,4
|Люксембург
|964,2
|2,6
|988,2
|2,5
|Польша
|771,1
|2,1
|800,4
|2,1
|Венгрия
|770,1
|2,1
|791,6
|2,0
|Белиз
|604,1
|1,6
|619,6
|1,6
|США
|574,6
|1,5
|537,1
|1,4
|Другие страны
|4592,7
|12,2
|4828,5
|12,3
Данные: Госстат