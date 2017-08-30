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Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 47% до 32,4 млрд гривен в 1-м полугодии
18:03 29.08.2017 |
Государственная фискальная служба сообщила, что крупные налогоплательщики 1-м полугодии 2017 года задекларировали 32,4 млрд гривен налога на прибыль, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом Офис крупных налогоплательщиков сообщал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Отмечается, что по состоянию на 29 августа завершена кампания декларирования налога на прибыль за 1-е полугодие 2017 года.
В сообщении Офиса указано, что объемы доходов крупных налогоплательщиков, которые обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков ГФС составили 2 288 млрд гривен, что на 13% превышает доходы за аналогичный период прошлого года, и составляет 70% объемов доходов по Украине в целом.
Крупными плательщиками за январь-июнь 2017 года задекларировано налога на прибыль в сумме 32,4 млрд гривен, что на 10,4 млрд гривен, или на 47% больше фактических начислений за 1-е полугодие 2016 года.
В целом плательщики Офиса задекларировали более 85% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.
При этом крупные налогоплательщики обеспечили рост декларирования налога на прибыль относительно темпов роста объемов доходов.
Также продолжается работа по сокращению убытков крупными плательщиками.
В частности, по результатам 1-го квартала 2017 года 117 субъектов хозяйствования вышли из состояния убыточности и задекларировали 759 млн гривен налога на прибыль к уплате.
По итогам 2-го квартала текущего года еще 106 плательщиков задекларировали положительный объект налогообложения и к уплате насчитали 318,6 млн гривен налога на прибыль.
Как сообщали Українські Новини, с 1 января 2017 года, согласно изменениям в Налоговый кодекс, внесенных законом от 21 декабря 2016 года (№1797-VIII), крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, с объемом дохода выше 1 млрд гривен за последние 4 квартала.
Также крупным считается такой налогоплательщик, чья общая сумма платежей, уплаченная в госбюджет за такой же период, превышает 20 млн гривен.
В начале августа ГФС заявила, что в течение января-июля крупные налогоплательщики перечислили в общий фонд государственного бюджета налогов на 142,5 млрд гривен, что на 21,8 млрд гривен, или на 20% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
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