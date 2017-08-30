Реальная зарплата в Украине в июле 2017г возросла на 17,2% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июле 2017 года увеличилась на 17,2% по сравнению с июлем 2016 года, по сравнению с июнем этого года уменьшилась на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле по сравнению с июнем 2017 года снизилась на 0,3%, в годовом измерении – увеличилась на 36,6%, составив 7339 грн, тогда как в июне - 7360 грн, мае – 6840 грн, апреле - 6659 грн, марте – 6752 грн, феврале - 6209 грн, январе – 6008 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле текущего года по сравнению с июлем 2016 года наблюдался в Сумской (на 46,6%), Черновицкой (на 45,1%), Хмельницкой (на 44,3%), Кировоградской (на 43,4%), Закарпатской (на 43,1%), Житомирской (на 42,7%), Винницкой (на 42,4%), Полтавской (на 41,5%), Ивано-Франковской (на 40,9%), Херсонской (на 41,1%), Тернопольской (на 40,3%), Черкасской (на 40,0%) областях, в Киеве – 31,9%.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 31,4% и 24,8% соответственно.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве –11 412 грн, самый низкий в Черниговской области – 5834 грн.

В июле 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 55,9%), образовании (на 45,7%), здравоохранении (на 43,0%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 46,1%), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 40,5%), административного и дополнительного обслуживания (на 39,5%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 38,8%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 30,5%), финансовой и страховой деятельности (на 30,2%); в сфере временного размещения и организации питания (на 37,8%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (на 33,4%), информации и телекоммуникаций (на 28,9%), в промышленности (на 28,4%); строительстве (на 27,8%);