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Рост себестоимости строительства в Украине замедляется - УЦСС
14:02 29.08.2017 |
Прирост себестоимости строительно-монтажных работ в Украине в 2017 году имеет тенденцию к замедлению, сообщила пресс-служба Украинского центра стального строительства (УЦСС).
"В 2017 году рост себестоимости строительства замедлился. Инфляция цен на строительно-монтажные работы с начала года находится на уровне ниже, чем в среднем за тот же период в 2012-2016 гг.", - говорится в сообщении.
По данным УЦСС, в июне 2017 года рост стоимости строительства замедлился до 12,4% (г/г) по сравнению со средним за последние пять лет ростом в июне на 15,2%.
Так, самый большой скачок цен на строительно-монтажные работы в этом году был зафиксирован в марте - на 14,1%, далее прирост цен начал замедлятся - до 12,8% в апреле и до 12,6% в мае.
"За последние пять лет цены на строительно-монтажные работы выросли в 2,3 раза, а курс гривни к доллару США - в 3,3 раза", - отмечают в УЦСС, при этом добавляют, что строительный рынок в гривневом эквиваленте с учетом инфляции продолжает наращивать темпы роста.
"Существенный рост показателей строительного рынка позволяет говорить, что отрасль пережила кризисный период и начинается ее устойчивое развитие. Начиная со второй половины 2016 года, инвестиционные ожидания продолжают оставаться в положительной зоне, поэтому, по нашим оценкам, следует ожидать роста инвестиций в новые проекты жилой и коммерческой недвижимости, хоть и не такими высокими темпами", - цитируется в сообщении исполнительный директор УЦСС Вячеслав Колесник.
Как сообщалось со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат), объем выполненных строительных работ в Украине в июле 2017 года увеличился на 17,3% по сравнению с июлем 2016, при этом рост показателя в июне-2017 к июню-2016 составлял 31,9%.
По данным Госстата, в июле 2017 года к июню объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий сократился на 24%, в строительстве нежилых зданий - на 2,6%, в строительстве инженерных сооружений - на 6,6%.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2016 году увеличился на 13,1% по сравнению с 2015 годом - до 70 млрд 942,4 млн грн, при этом снижение показателя в 2015 году к 2014 году по вновь уточненным данным составило 12,3%.
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