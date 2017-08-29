В июле размер невыплаченных зарплат уменьшился на 0,6% до 2,4 млрд гривен

На 1 августа 2017 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 0,6% по сравнению с 1 июля до 2 377,167 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 августа 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 497,429 млн гривен, Луганской - 534,994 млн гривен и Харьковской - 257,390 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 июля 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 3,1% по сравнению с 1 июня до 2 391,901 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2017 года: