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В июле размер невыплаченных зарплат уменьшился на 0,6% до 2,4 млрд гривен
17:47 28.08.2017 |
На 1 августа 2017 года размер невыплаченных зарплат уменьшился на 0,6% по сравнению с 1 июля до 2 377,167 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 августа 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 497,429 млн гривен, Луганской - 534,994 млн гривен и Харьковской - 257,390 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 июля 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 3,1% по сравнению с 1 июня до 2 391,901 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 августа 2017 года:
|На 1 августа 2017 года, млн гривен
|в % к 01.07.2017
|Всего
|2 377,167
|99,4
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|17,843
|76,1
|- из них сельское хозяйство
|11,285
|78,6
|Промышленность
|1 834,209
|101,0
|- Добывающая промышленность
|560,527
|108,5
|- Обрабатывающая промышленность
|1 114,327
|99,3
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|64,415
|68,8
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|94,940
|114,5
|Строительство
|84,960
|101,9
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|14,139
|76,7
|Транспорт и связь
|188,694
|86,9
|Временное размещения и организация питания
|2,010
|96,3
|Информация и телекоммуникации
|4,879
|102,2
|Финансовая деятельность
|18,263
|103,2
|Операции с недвижимостью
|50,942
|98,0
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|119,680
|99,2
|- из них исследования и разработки
|40,337
|97,9
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|9,377
|89,5
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|4,154
|104,7
|Образование
|8,280
|135,6
|Здравоохранение и социальная помощь
|14,462
|110,7
|- из них здравоохранение
|14,462
|110,7
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|1,724
|151,0
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|0,010
|100,0
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|-
|-
|Предоставление других услуг
|3,551
|172,4
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