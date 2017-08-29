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Украина в июле сократила выплавку стали на 12,9%, поднявшись с 14-го на 12-е место рейтинга Worldsteel
09:47 28.08.2017 |
Украина по итогам работы металлургических предприятий в июле 2017 года сократила производство стали на 12,9% по сравнению с июлем 2016 года - до 1,810 млн тонн, поднявшись с 14-го на 12-е место в рейтинге 67 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).
В июле зафиксирован рост выплавки стали в большинстве стран первой десятки, кроме Японии и РФ.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам июля выглядит следующим образом: Китай (74,021 млн тонн, рост на 10,3%), Япония (8,588 млн тонн, падение на 4,3%), Индия (8,362 млн тонн, рост на 3,5%), США (7,071 млн тонн, рост на 5,6%), Южная Корея (6,159 млн тонн, рост на 2,3%), Россия (5,585 млн тонн, падение на 8%), Германия (3,514 млн тонн, рост на 3,6%), Турция (3,345 млн тонн, рост на 27,8%), Бразилия (2,832 млн тонн, рост на 1%) и Италия (2,120 млн тонн, рост на 1,7%).
Далее следуют Тайвань (КНР, 1,960 млн тонн, рост на 5,5%) и Украина (1,810 млн тонн, падение на 12,9%).
В целом в июле 2017 года 67 стран произвели 143,245 млн тонн стали, что на 6,3% выше июля-2016.
По итогам семи месяцев 2017 года первая десятка стран-производителей стали выглядит следующим образом: Китай (491,553 млн тонн, рост на 5,1%), Япония (60,913 млн тонн, падение на 0,2%), Индия (58,017 млн тонн, рост на 5,4%), США (47,748 млн тонн, рост на 2,1%), Россия (40,495 млн тонн, падение на 0,5%), Южная Корея (40,868 млн тонн, рост на 3,5), Германия (25,734 млн тонн, рост на 1,9%), Турция (21,559 млн тонн, рост на 13,6%), Бразилия (19,555 млн тонн, рост на 10,6%) и Италия (14,471 млн тонн, рост на 1,6%).
Украина находится на 12-м месте (12,314 млн тонн, падение на 15%).
В целом в январе-июле 2017 года 67 стран произвели 977,321 млн тонн стали, что на 4,6% выше января-июля-2016.
По итогам всего 2016 года в ТОП-10 вошли: Китай (808,370 млн тонн, рост на 1,2%), Япония (104,772 млн тонн, падение на 0,3%), Индия (95,618 млн тонн, рост на 7,4%), США (78,619 млн тонн, падение на 0,3%), Россия (70,8 млн тонн, падение на 0,1%), Южная Корея (68,567 млн тонн, падение на 1,6%), Германия (42,082 млн тонн, падение на 1,4%), Турция (33,163 млн тонн, рост на 5,2%), Бразилия (30,212 млн тонн, падение на 9,2%) и Украина (24,221 млн тонн, рост на 5,5%).
В целом за 2016 год 66 стран произвели 1 млрд 603,989 млн тонн стали, что на 0,7% больше, чем за 2015 год.
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