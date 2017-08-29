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Кабмин одобрил мониторинг земельных отношений
08:02 28.08.2017 |
Кабинет министров Украины одобрил проект постановления о реализации мониторинга земельных отношений. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Согласно решению правительства, будут объединены базы данных нескольких ведомств, занимающихся вопросами землеотвода и землепользования.
"Речь идет об объединении баз данных нескольких ведомств и обобщения этой информации для землепользования... И в этом проекте участвует Всемирный банк", - сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
Как отметил замминистра, такое объединение, анализ и обобщение информации о змлепользовании из разных ведомств будет проводиться впервые.
Напомним, Комитет парламента по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу законопроект №6049-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации использования массивов земель сельскохозяйственного назначения".
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