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Украина готовит четвертый иск в ВТО против России - торгпред
07:57 28.08.2017 |
Украина до конца года может подать иск во Всемирную торговую организацию по вопросу поставок сельскохозяйственной продукции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", - сказала Микольская.
По ее словам, это четвертый иск Украины в отношении России, и он может быть подан до конца 2017 года.
Кроме того, она сообщила, что Украина ожидает получить результаты по иску Украины против РФ по железнодорожному оборудованию до конца года.
Как сообщал УНИАН, в середине февраля Украина в рамках своего членства в ВТО подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров. Формальной причиной введения ограничительных мер стало вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.
Как отмечали в Минэкономразвития, в результате введенных Россией ограничений украинский экспорт в третьи страны, а именно - Казахстан и Кыргызстан - значительно сократился - на 38,3% по сравнению с 2015 годом, а порядка 79% поставок в Казахстан и 95% поставок в Кыргызстан были в той или иной степени подвержены негативному влиянию из-за транзитных ограничений. Прямые потери от ограничительных мер России составили 0,4 миллиарда долларов.
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