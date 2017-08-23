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Кабмин Украины установил предельный размер вознаграждения госисполнителям в 320 тыс. грн
12:16 23.08.2017 |
Кабинет министров Украины установил предельный размер вознаграждения государственным исполнителям в 320 тыс. грн (200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Кабмин установил, что вознаграждение госисполнителям за реализацию исполнительного документа имущественного характера составляет 2%, а для руководителя органа исполнительной службы и его заместителей, которым непосредственно подчиняется исполнитель, - 0,5% взысканной суммы или стоимости имущества должника, но не более 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего календарного года.
В случае если реализация исполнительного документа была обеспечена группой, то сумма вознаграждения не должна превышать 2% взысканной суммы или стоимости имущества должника, а в расчете на каждого члена исполнительной группы - не более 200 прожиточных минимумов.
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