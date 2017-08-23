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Украина и Швейцария пересмотрят антиофшорное соглашение
19:45 22.08.2017 |
Украинская делегация в составе представителей Министерства финансов, Государственной фискальной службы и Офиса крупных налогоплательщиков 24 августа отправится в Швейцарию на переговоры по пересмотру конвенции об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.
"Через несколько дней - как раз в годовщину Дня независимости нашей страны украинская делегация отправится в Швейцарию на переговоры. В планах представителей Минфина, ГФС и Офиса крупных плательщиков - пересмотр конвенции об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Украиной", - сказал Бамбизов.
Он пояснил, что действующая редакция этой конвенции устарела и не соответствует модельной конвенции ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и международным требованиям и не предусматривает предоставления Швейцарией важной для украинских налоговиков информации о швейцарских компаниях.
"Возможным катализатором переговорного процесса стало обновление списка стран ТЦУ (с льготным налогообложением), инициированное Офисом крупных налогоплательщиков. Сейчас этот перечень составляет 65 стран, 36 из них являются офшорными зонами. За последние несколько лет количество стран в перечне уменьшилась, но теперь ситуация изменилась, и стоит вернуть в него некоторые государства: Швейцарию, Ливан, ОАЭ, Мальту, Сингапур и другие. В первую очередь это связано с тем, что в 2017 году у нас изменились критерии формирования списка", - отметил Бамбизов.
Он напомнил, что, чтобы не попасть в этот список, страна должна подписать с Украиной соответствующее соглашение, поддерживать обмен информацией в полном объеме и иметь ставку по налогу на прибыль не ниже 5 пунктов от украинской.
"Уверенно можно сказать, что из этих трех пунктов ситуация со Швейцарией соответствует лишь первому. В то же время товарооборот с ней и по экспорту, и по импорту занимает первое место и составляет 39%. Иметь такой товарооборот и не иметь достаточно информации для контроля налогообложения - такого себе не могут позволить даже очень богатые страны. Поэтому мы и предложили вернуть Швейцарию в перечень ТЦУ. Пребывание в подобном списке несет в себе определенные имиджевые риски. Видимо, благодаря этому и ускорился переговорный процесс со Швейцарией", - добавил Бамбизов.
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