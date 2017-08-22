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ГФС изъяла 1,4 тыс. тонн спирта в ходе обысков спиртзаводов в 4-х областях
15:33 22.08.2017 |
Государственная фискальная служба изъяла 1,4 тыс. тонн спирта в ходе обысков спиртзаводов в 4-х областях.
Об этом в социальной сети Facebook написал замглавы ГФС Сергей Билан, передают Українські Новини.
"По итогам вчерашних обысков на спиртзаводах, не входящих в состав ГП "Укрспирт", о которых я писал ранее, могу сообщить, что сотрудники налоговой милиции добились наиболее значительных результатов в рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В целом на шести заводах, расположенных в четырех областях, было обнаружено и изъято 1 416 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 млн гривен", - написал он.
Указанные заводы работают на территории Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областей.
В ходе документирования работы подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий или фальсифицированного алкоголя ГФС часто фиксируются факты получения заводами неучтенного спирта, изготовленного на мощностях спиртовых заводов, который в дальнейшем используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки.
Данные мероприятия проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, открытых по нескольким статьям, в том числе в отношении бывших руководителей ГП "Укрспирт".
В рамках первого этапа масштабной спецоперации были проведены обыски на 41 спиртзаводе.
Тогда в общей сложности на 15 заводах было изъято около 980 тонн спиртосодержащей жидкости стоимостью около 180 млн гривен.
После этого, следуя по цепи поставок в результате мероприятий, проведенных на заводах - производителях алкоголя в 15 областях, было изъято 23 310 литров водки на сумму более 3 млн гривен, разлитой в бутылки, которые были или вообще без марок акцизного налога, или оклеены марками, на которых были указаны неактуальные ставки акцизного налога и находились на предприятиях без каких-либо документов.
Таким образом, с учетом вышеуказанных обысков, в рамках данной спецоперации из незаконного оборота уже изъято спиртосодержащих жидкостей на сумму более 540 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой ранее проводили обыски на 41 спиртзаводе.
Депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Андрей Антонищак предлагают парламенту разрешить розничную торговлю питьевым этиловым спиртом.
В январе-марте заводы государственного предприятия "Укрспирт" увеличили производство этилового спирта на 4,3%, или на 98 тыс. дал до 2,363 млн дал по сравнению с 1-м кварталом прошлого года.
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