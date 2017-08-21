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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ввод жилья в Украине за 6 мес. увеличился на 56,2%, без узаконенного самостроя - на 63,4% - Госстат

 

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-июне 2017 года вырос на 56,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5 млн 139,2 тыс. кв. м.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, без учета домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ и введенных по временному порядку принятия в эксплуатацию, показатель ввода жилья в январе-июне-2017 вырос на 63,4% по сравнению с январем-июнем-2016.

Согласно сообщению, в городских населенных пунктах в январе-июне-2017 введено в эксплуатацию 3 млн 837,7 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности - 1 млн 301,5 тыс. кв. м.

При этом 63,7% общего объема жилья введено в домах с двумя и более квартирами, 35,8% - в одноквартирных домах и 0,5% - в общежитиях. В целом за шесть месяцев текущего года введено в эксплуатацию 66,14 тыс. квартир, при этом в городских населенных пунктах - 53,758 тыс. квартир, в сельских - 12,382 тыс. квартир. Средняя площадь квартир составила соответственно 68,8 кв. м и 102,4 кв. м.

В Киеве и области, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях в январе-июне-2017 введено в эксплуатацию 50,7% общего объема жилья, в частности, в Киеве - 983,9 тыс. кв. м.

Согласно статданным, снижение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксировано в двух областях Украины, рост - в 23.

При этом наибольший рост зафиксирован в Луганской области (в 4 раза, до 8 тыс. кв. м) и Киеве (в 3,3 раза, до 983,9 тыс. кв. м).

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году объем введенного в Украине в эксплуатацию жилья без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя сократился на 15,2% по сравнению с 2015 годом - до 9 млн 366,8 тыс. кв. м, без узаконенного самостроя - сократился на 1,1% - до 9 млн 124,3 тыс. кв. м.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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