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Транспортные предприятия Украины в январе-июле увеличили перевозку грузов на 4,5% - Госстат
17:18 21.08.2017 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-июле 2017 года увеличили перевозку грузов на 4,5% по сравнению с январем-июлем 2016 года – до 359,8 млн тонн.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 8,7% - до 194,7 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-июле 2017 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 160,2 млн тонн грузов, что на 1,5% меньше, чем в январе-июле 2016года.
Перевозка лесных грузов снизилась на 36,9%, кокса - на 31%, химических и минеральных удобрений - на 27,6%, черных металлов - на 20,3%, каменного угля - на 18,1%, железной и марганцевой руды - на 7,9%. Вместе с этим перевозки цемента увеличились на 2,2%, лома черных металлов - на 14,4%, строительных материалов - на 23,7%, зерна и продуктов помола - на 36,3%, нефти и нефтепродуктов - на 46,4%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 49,1%. По сравнению с январем-июлем 2016 года объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 14,4%.
В январе-июле 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 5,8%, газа - на 16,5%. Транзит нефти вырос на 2,5%, газа - на 23%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились на 30,2% и 30,3% соответственно.
Перевозка грузов авиатранспортом в январе-июле 2017 года сократилась на 2,4% - до 0,04 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-июле 2017 года характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-июлю 2016г
|млн тонн
|в % к январю-июлю 2016г.
|Транспорт
|194696,1
|108,7
|359,8
|104,5
|железнодорожный
|109923,6
|104,9
|194,0
|101,0
|Автомобильный
|22446,5
|108,8
|97,0
|106,5
|водный
|2479,9
|119,0
|3,0
|92,9
|трубопроводный
|59713,0
|116,0
|65,8
|113,7
|авиационный
|133,1
|102,1
|0,04
|97,6
Данные: Госстат
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