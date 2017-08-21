Транспортные предприятия Украины в январе-июле увеличили перевозку грузов на 4,5% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-июле 2017 года увеличили перевозку грузов на 4,5% по сравнению с январем-июлем 2016 года – до 359,8 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 8,7% - до 194,7 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-июле 2017 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 160,2 млн тонн грузов, что на 1,5% меньше, чем в январе-июле 2016года.

Перевозка лесных грузов снизилась на 36,9%, кокса - на 31%, химических и минеральных удобрений - на 27,6%, черных металлов - на 20,3%, каменного угля - на 18,1%, железной и марганцевой руды - на 7,9%. Вместе с этим перевозки цемента увеличились на 2,2%, лома черных металлов - на 14,4%, строительных материалов - на 23,7%, зерна и продуктов помола - на 36,3%, нефти и нефтепродуктов - на 46,4%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 49,1%. По сравнению с январем-июлем 2016 года объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 14,4%.

В январе-июле 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 5,8%, газа - на 16,5%. Транзит нефти вырос на 2,5%, газа - на 23%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились на 30,2% и 30,3% соответственно.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе-июле 2017 года сократилась на 2,4% - до 0,04 млн тонн.

Грузовые перевозки в Украине в январе-июле 2017 года характеризуются следующими данными:

Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю-июлю 2016г млн тонн в % к январю-июлю 2016г. Транспорт 194696,1 108,7 359,8 104,5 железнодорожный 109923,6 104,9 194,0 101,0 Автомобильный 22446,5 108,8 97,0 106,5 водный 2479,9 119,0 3,0 92,9 трубопроводный 59713,0 116,0 65,8 113,7 авиационный 133,1 102,1 0,04 97,6

Данные: Госстат