Рост объема выполненных стройработ в Украине в июле замедлился до 17,3% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в июле 2017 года увеличился на 17,3% по сравнению с июлем 2016 года, при этом рост показателя в июне-2017 к июню-2016 составлял 31,9%.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины, а данные по Донецкой и Луганской областях могут быть уточнены.

По данным ведомства, объем выполненных стройработ в июле 2017 года к июню сократился на 10%, тогда как в июне-2017 к маю он вырос на 13,4%.

Согласно сообщению, в июле-2017 к июлю-2016 рост объема выполненных строительных работ наблюдался во всех сферах строительства, кроме строительства жилых зданий, где падение показателя составило 0,4%. Наибольшее увеличение показателя зафиксировано в строительстве инженерных сооружений - на 27,8%.

По данным Госстата, в июле 2017 года к июню объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий сократился на 24%, в строительстве нежилых зданий - на 2,6%, в строительстве инженерных сооружений - на 6,6%.

В январе-июле-2017 к январю-июлю-2016 снижение объемов строительных работ зафиксировано в трех областях Украины: Луганской (на 21,3%, до 263 млн грн), Николаевской (на 5,3%, до 942,9 млн грн) и Черновицкой (на 7,2%, до 451,2 млн грн) областях.

Наибольший рост объемов выполненных стройработ в январе-июле-2017 к январю-июлю-2016 зафиксирован в Кировоградской (в 1,8 раза, до 518,5 млн грн), Житомирской (в 1,7 раза, до 640,1 млн грн) и Запорожской (в 1,5 раза, до 1,171 млрд грн) областях.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2016 году увеличился на 13,1% по сравнению с 2015 годом - до 70 млрд 942,4 млн грн, при этом снижение показателя в 2015 году к 2014 году по вновь уточненным данным составило 12,3%.

