В январе-июле объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 18,9% до 3,1 млрд гривен

В январе-июле 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 18,9% до 3 068,5 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2 150,9 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 917,6 млн гривен (1 525,3 млн гривен и 1 055,3 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в июле 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15% и составил 145,9 гривен.

В январе-июле субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 5 917,6 тыс. домохозяйств, что на 2 232,5 тыс., или на 60,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 4 030,1 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 1 887,5 тыс.

Всего в январе-июле за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 6 794,8 тыс. домохозяйств, что на 85,7% больше по сравнению с январем-июлем 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 67,8% обращений).

В июле субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 4 522,1 тыс. домохозяйств, из них 39,1% состояли из 1 человека, 27,9% - из 2 человек, остальные - из 3 и более человек.

Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 10,5% до 2 740,3 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.