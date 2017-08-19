АМКУ хочет сделать платным обжалование результатов тендеров

Антимонопольный комитет Украины предлагает сделать платной процедуру обжалований результатов публичных закупок. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В Антимонопольном комитете отметили, что с начала функционирования системы публичных закупок ProZorro количество жалоб постоянно растет, а также увеличивается количество нарушений со стороны заказчиков при проведении торгов.

Так, за 2015 г. поступило около 1350 жалоб, за 2016 г. поступило около 3100 жалоб, по состоянию на 18 августа 2017 г. поступило свыше 3500 жалоб.

При этом в 2016-2017 гг. едва ли не наибольшее количество жалоб (свыше 500) поступили на действия Укрзалізниці и ее филиалов/подразделений.

В Антимонопольном комитете отметили, что уже не первый год сталкиваются со злоупотреблением обжалованием.

Со своей стороны АМКУ неоднократно выступал инициатором внесения изменений в законодательство, которые бы препятствовали таким злоупотреблением.

АМКУ направил в Администрацию президента, Министерство экономического развития и торговли предложения по внесению изменений в закон Украины о публичных закупках, в которых предложил усовершенствовать порядок обжалования. В частности, Антимонопольный комитет предлагает обязать субъектов обжалования документально подтвердить намерение принимать участие в торгах, которые обжалуются и ввести оплату за подачу жалобы.

"Это позволит сократить количество злоупотреблений потенциальными участниками права на обжалование", - добавили в АМКУ.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет отменил "формульный тендер" Укрзалізниціна закупку дизельного топлива.